Rifkin’s Festival: Recensione del nuovo film di Woody Allen con protagonista Wallace Shawn

Rifkin’s Festival: Prodotto dalla società spagnola Mediapro, ma anche dall’italiana Wildside, l’ultimo film di Woody Allen arriva nei cinema italiani dal prossimo 6 maggio grazie a Vision Distribution.

Mort Rifkin (Wallace Shawn) è un ex-docente di cinema spostato con Sue (Gina Gershon), donna molto più giovane di lui e ufficio stampa personale del giovane regista Philippe (Louise Garrel). L’ultimo film di quest’ultimo è in concorso al Festival internazionale del cinema di San Sebastián. Mort decide con riluttanza di partire insieme alla moglie ma scoprirà presto di aver fatto la scelta sbagliata.

Non solo non si riconosce in quell’ambiente, troppo snob e falso per uno come lui, ma ha anche più di un sospetto che Sue lo tradisca con Philippe, e non sa proprio come gestire la cosa. Almeno finché, per puro caso, non si ritrova nello studio dell’ancora più bella e giovane dottoressa Jo Rojas (Elena Anaya). Un incontro che gli cambierà in parte la vita.

Cosa funziona in Rifkin’s Festival

Tutta questa storia ha un inizio per una questione di… ipocondria. Mort non si sente molto bene, teme un infarto, e così va a farsi controllare, conoscendo Jo.

L’attore protagonista Wallace Shawn ha solo otto anni in meno di Woody Allen, così molti hanno visto in questo suo nuovo personaggio una copia del regista, e non solo.

Rifkin’s Festival è forse l’ultimo film di Allen? Un suo personale canto del cigno?

Probabilmente è così negli Stati Uniti, dove Rifkin’s Festival non ha ancora una data di uscita, perché la cancel culture è sempre più forte e tiene più in considerazione i documentari che le sentenze in tribunale. L’intenzione di Allen però, almeno considerando il finale film, non sembra proprio quella di andare in pensione.

La sua ultima fatica è una storia di crescita personale che Woody Allen racconta anche attraverso diversi spezzoni in bianco e nero che riproducono nuove versioni dei vecchi capolavori del passato, come “Quarto Potere” e “Il settimo sigillo“. Perché non si finisce mai di crescere, e non bisogna certo limitarsi solo ai giovani, perché anche gli anziani sono importanti e possono dare ancora molto.

In questo il protagonista del film ne è la chiara affermazione. Nonostante i gusti siano un po’ snob (cinema europeo puramente sottotitolato), il personaggio di Mort Rifkin è comunque il più sincero all’interno di Rifkin’s Festival, tanto che non ha paura di fare del sarcasmo di fronte a delle assurdità, come la speranza che un film possa fermare la guerra in Medio Oriente.

Nel corso della narrazione l’uomo capirà di essere anziano e che non è giusto continuare a stare dietro a donne più giovani e belle di lui, ma non per questo rinuncerà a vivere e ad essere felice. Anche se è quasi sicuro che la moglie lo stia tradendo cercherà di pensare ad altro, come alla bellezza nello scoprire posti e persone nuove. La consapevolezza di fare cose che lo fanno realmente stare bene come tornare ad insegnare cinema.

Perché non guardare Rifkin’s Festival

Dialoghi e battute che criticano Hollywood, passata e presente, così come la stampa internazionale non mancano, non ci sarebbe però affatto dispiaciuto averne di più.

Un piccolo appunto per questa nuova commedia capolavoro di Woody Allen, in cui ogni critico cinematografico frequentatore di festival ci si rispecchierà (o al limite, vivrà dei Déjà vu nei confronti dei suoi colleghi).