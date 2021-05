Resident Evil Village – Svelato il mistero del Lycan

Capcom rivendica la proprietà dell’installazione più misteriosa d’Inghilterra trovata su una collina, realizzata per celebrare il lancio di Resident Evil Village

Dopo una settimana di speculazioni dalla comparsa di una sagoma composta da nastro lucente, il mistero sull’installazione trovata su una collina in Inghilterra è finalmente stata svelato. L’installazione Lycan alta 58 metri e lunga oltre 100 metri, avvistata da visitatori e passanti durante il fine settimana festivo, è stata rivendicata da Capcom per celebrare il lancio odierno di Resident Evil Village, l’ultimo capitolo del franchise di videogiochi survival horror.

L’imponente creatura, che presenta alcuni dei tratti distintivi delle storiche e mistiche figure in gesso del paese, è stata creata in meno di 24 ore. La gigantesca installazione è apparsa misteriosamente in un bagliore durante la notte, incastonata tra alcuni dei villaggi più isolati del Regno Unito nel Somerset sulle Blackdown Hills. L’installazione è stata creata nel cuore della notte per raffigurare uno dei nuovi terrificanti nemici presenti in Resident Evil Village. Il Lycan, noto per possedere forza, riflessi e velocità superiori, è diventato l’aggiunta più terrificante a oltre 50 figure di gesso sparse per la campagna inglese.

L’installazione del “Lycan”, posizionato tra le dolci colline e le comunità rurali, rispecchia la trama completamente nuova dell’ultimo capitolo del franchise che segue il protagonista Ethan mentre cerca di scoprire i misteriosi nuovi orrori che affliggono un villaggio un tempo pacifico. Ethan affronterà molte minacce come creature in rapido movimento che lo perseguitano senza sosta e ogni disperata battaglia per la sopravvivenza sarà intrecciata con momenti di calma mentre i giocatori si chiedono quali nuovi orrori si celano dietro l’angolo…

Tsuyoshi Kanda, Producer di Resident Evil Village presso Capcom ha dichiarato, “La serie di Resident Evil ha celebrato il suo 25° anniversario a marzo 2021. Ha stabilito il nuovissimo genere di “survival horror” nel 1990. Da allora, Resident Evil come brand ha davvero saturato il globo e creato fan anche tra coloro che non hanno mai giocato ai videogiochi. Nei giochi survival horror, a differenza dell’horror tradizionale, c’è questa sorta di catarsi dal risultato che il giocatore ottiene superando le proprie paure. Il franchise è noto per aver introdotto alcuni dei personaggi più iconici dei videogiochi e ha sempre provato cose nuove man mano che la serie progrediva. Per celebrare il lancio dell’ultimo capitolo, Resident Evil Village, siamo entusiasti di aver portato in vita uno dei nuovi, più iconici e temibili nemici che i giocatori incontreranno nel gioco in un modo completamente nuovo.”

L’attesissimo gioco survival horror di Capcom, Resident Evil Village, è ora disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Stadia. Resident Evil Villageè idoneo per l’aggiornamento gratuito da PlayStation 4 alla versione digitale per PlayStation 5 e supporterà la Smart Delivery per le console Xbox Series X|S e Xbox One. Tutti coloro che acquisteranno Resident Evil Village riceveranno l’accesso all’esperienza multiplayer gratuita Resident Evil Re:Verse, in arrivo durante l’Estate 2021.