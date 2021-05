Resident Evil Village è ora disponibile su console e PC

L’attesissimo gioco survival horror di Capcom, Resident Evil Village, è ora disponibile in tutto il mondo per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Stadia. Resident Evil Village permette ai giocatori di immergersi in un’intensa battaglia per sopravvivere agli orrori di un remoto villaggio innevato abitato da un gruppo eterogeneo di misteriosi abitanti del luogo e da creature terrificanti. Questo titolo ricco di azione è l’ottavo capitolo principale del pluripremiato franchise Resident Evil che ha venduto oltre 107 milioni di unità in tutto il mondo e festeggia quest’anno il suo 25° anniversario. Resident Evil Village è idoneo per l’aggiornamento gratuito da PlayStation 4 alla versione digitale per PlayStation 5 e supporterà la Smart Delivery per le console Xbox Series X|S e Xbox One.

Resident Evil Village continua la storia di Ethan Winters, che ha avuto inizio nell’acclamato Resident Evil 7 biohazard. Nel corso della sua avventura per salvare sua figlia, Ethan incontrerà alcuni enigmatici personaggi come l’eroe e veterano della serie Chris Redfield e imponenti avversari come Lady Dimitrescu. Oltre a un’intensa campagna di storie e un gameplay robusto, Resident Evil Village dà il benvenuto anche alla modalità di gioco Mercenari, amatissima dai fan. Questa modalità extra è disponibile al termine della campagna e ha nuove funzionalità aggiuntive, offrendo ai giocatori ulteriori sfide e modi per godersi il villaggio una volta completato il viaggio di Ethan.

La più recente tecnologia per console abbinata al RE Engine proprietario di Capcom, utilizzato anche per creare titoli acclamati come Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Devil May Cry 5, permetteranno ai giocatori di immergersi nell’esperienza survival horror più vivida e realistica di sempre. Resident Evil Village è disponibile oggi sia in versione fisica che in digitale tramite le edizioni Standard e Deluxe. La Deluxe Edition digitale include il gioco base e il “Trauma Pack” digitale, che comprende contenuti di gioco aggiuntivi tra cui un’arma Samurai Edge, il filtro speciale “Found Footage” ispirato a Resident Evil 7 biohazard, opzioni di salvataggio tramite mangianastri, musica della safe room “Go Tell Aunt Rhody”, accesso immediato al livello di difficoltà “Village of Shadows”, il Baker Family Incident Report e molto altro.

Per ringraziare i fan e per celebrare il 25° anniversario del franchise di Resident Evil, coloro che acquisteranno Resident Evil Village, riceveranno anche l’accesso gratuito all’esperienza multiplayer Resident Evil Re:Verse, in arrivo durante l’Estate 2021.