OLDBOY per la prima volta in 4K Ultra e Blu-Ray

“Ridi e tutto il mondo riderà con te; piangi e piangerai da solo.!” Oldboy

Midnight Classics, etichetta horror di proprietà di Koch Media che racchiude una collezione unica e irripetibile di cult movies che hanno fatto grande la storia del cinema dell’orrore, e Lucky Red sono fiere di annunciare che OLDBOY, il capolavoro di Park Chan-Wook con Choi Min-Sik, è disponibile in un’imperdibile Limited Edition 4K Ultra HD + 2 Blu-Ray ricca di contenuti speciali.

Acclamato dalla critica oltre che da registi del calibro di Tarantino e Spike Lee, OLDBOY ha vinto il Gran Premio della Giuria a Cannes ed è il secondo capitolo della “Trilogia della vendetta”, iniziata con Sympathy for Mr. Vengeange e che si conclude con Lady Vendetta. Un’occasione dunque per vedere o rivedere un film eccezionale che rappresenta l’opera distintiva di quello che è stato in seguito definito l’extreme cinema coreano di inizio millennio.

OLDBOY, che si presenta nel suo formato originale di ripresa 2.35:1, con audio 5.1., è stato rimasterizzato in 4K nel 2019, realizzato attraverso la scansione del negativo originale 35mm, con la supervisione costante del regista Park Chan-Wook. Il lungo processo di rimasterizzazione, durato un anno, è stato effettuato in una suite certificata Dolby Vision in Corea del Sud.

Per il nuovo grading è stato scelto il formato HDR, che ha prodotto un risultato superiore alla masterizzazione originale per la visione Home Theatre, grazie allo sfruttamento dell’intera gamma dinamica presente sul negativo originale.

OLDBOY è da molti considerato un film di genere, ma è molto di più. È una pellicola che racconta legami struggenti, un Conte di Montecristo contemporaneo in cui amore e terrore si fondono in un thriller, capolavoro di tensione e suspense. OLDBOY è inoltre tratto da un manga giapponese, creato nel 1997 da Tsuchiya Garon e disegnato da Minegishi Nobuaki. Il regista, Park Chan-Wook, ha portato la storia dal Giappone alla Corea, trasformandola da un fumetto di otto volumi a un film di quasi due ore, rimanendo molto fedele allo spirito del manga, con un tocco del tutto personale.

La Limited Edition in 4K Ultra HD + 2 Blu-ray, oltre ad un booklet di 24 pagine con approfondimenti sul film e ad una card da collezione, include 9 ore di contenuti extra, tra cui:

Commento audio del regista con sottotitoli italiani

Commento audio del regista e del direttore della fotografia con sottotitoli inglesi

Commento audio del regista e degli attori con sottotitoli inglesi

Documentario OLD DAYS con sottotitoli italiani

Trailer italiano

Trailer originale

Making of con sottotitoli italiani Flashback Gli effetti digitali Scenografie I ricordi del cast Le musiche I provini Prima lettura del copione Location Sopralluoghi Preparazione fisica

Interviste con sottotitoli italiani Intervista esclusiva Tartan Park Chan-Woo Tsuchiya Garon Choi Min-Sik Yoo Ji-Tae Kang Hye-Jung Yoon Jin-Seo Yoon Chi Dae-Han Kim Byoung-Ok Oh Dal-Soo Oh Kwang-Rok Lee Seung-Shin

Scene eliminate con commento opzionale del regista con sottotitoli italiani

Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes con sottotitoli italiani

Autobiografia di Old Boy – Diario di lavorazione con sottotitoli inglesi

Music video – Bring my love

SINOSSI

Oh Dae-su viene rapito e rinchiuso in una prigione privata, senza sapere per quanto tempo vi rimarrà.

Dopo quindici anni viene rilasciato e ha un unico desiderio: vendicarsi.

Ma deve scoprire chi lo ha rapito e perché. Mido lo aiuterà a risolvere il mistero ma la scoperta della verità sarà per lui solo l’inizio del suo incubo più atroce…

OLDBOY è ora disponibile in Limited Edition 4K Ultra HD + Blu-Ray.