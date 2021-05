New Pokémon Snap in posa per i 25 anni dei Pokémon

Il brand più redditizio al mondo celebra quest’anno un importante anniversario e, per l’occasione, arriva su Nintendo Switch una nuova avventura all’insegna della fotografia, ispirata a un classico degli anni 2000. Ed è subito Pokénostalgia!

È passato esattamente un quarto di secolo da quando i Pokémon fecero il loro esordio in Giappone con il primissimo Pocket Monsters nelle versioni Rosso e Verde, seguite pochi mesi dopo da quella Blu. I videogame, nonostante l’uscita nel periodo finale del ciclo di vita del mitico Game Boy, ebbero un successo strepitoso, tanto che la proposta di una distribuzione occidentale a Nintendo of America non tardò ad arrivare. Nel 1998 debuttarono così in Nord America Pokémon Red Version e Pokémon Blue Version, arrivati solamente l’anno successivo in Europa con il nome di Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Blu. È l’inizio di quella che il TIME definì nel 1999 una “Pokemania”, che travolse la generazione dei millennial al motto di “Acchiappali tutti!” e tutte quelle successive con innumerevoli videogiochi, film, giocattoli e gadget di ogni sorta. All’apice del boom Pokémon, sulla scia del successo della serie animata, il 2000 fu segnato dall’arrivo di Pokémon Snap, titolo diventato iconico grazie all’esclusiva possibilità, per i milioni di Pokéfan in tutto il mondo, di scattare fotografie ai loro mostriciattoli tascabili preferiti. Nell’anno del 25° anniversario dei pocket monsters, per la gioia di tutti i nostalgici, arriva oggi sulla famiglia di console Nintendo Switch* New Pokémon Snap, un’avventura ispirata al classico videogame per Nintendo 64 che dà ufficialmente il via ai festeggiamenti per questo importante compleanno.

New Pokémon Snap porta i giocatori nell’immaginaria regione di Lentil, un paradiso per tutti coloro che amano scattare foto ai Pokémon. Qui, avranno la possibilità di immortalare le creature nei loro habitat naturali, proprio come dei veri fotografi naturalisti. Dalle giungle più fitte ai più sconfinati deserti, i Pokéfotografi potranno incontrare e fotografare più di 200 Pokémon selvatici, collezionando i propri scatti nell’esclusivo Fotodex. Ogni fotografia verrà valutata in base alla posa del soggetto, la vicinanza all’obiettivo, la presenza di altri Pokémon nell’inquadratura e molto altro ancora: ottenere lo scatto perfetto non sarà un compito facile! Per mostrare al mondo intero le proprie fotografie migliori, il gioco offre anche la possibilità di condividerle online con il resto della community Pokémon.

Per rendere l’esperienza ancora più memorabile, da oggi è inoltre disponibile la nuova app instax mini Link per Nintendo Switch targata instax by FUJIFILM, che permette di realizzare, da smartphone e tramite la stampante mini Link, delle stampe istantanee direttamente da New Pokémon Snap e molti altri giochi per Nintendo Switch, come Animal Crossing: New Horizons e Super Mario. L’app consente di stampare gli screenshot realizzati durante il gioco (foto/video) e registrati su Nintendo Switch tramite la stampante Link e grazie a una semplice operazione che legge il QR code visualizzato sulla console.

Inoltre, per celebrare questa sinergia tra Nintendo e FUJIFILM, si aggiunge alla gamma mini Link il nuovo colore Ash White (Red & Blue). Il colore Ash White è già presente nella gamma attuale ma, prendendo ispirazione dal design di Nintendo Switch, sono stati aggiunti il colore rosso nella sezione di output di stampa e il blu attorno al pulsante di accensione nella parte frontale del corpo. Con la stampante Ash White (Red & Blue) sarà disponibile anche uno speciale bundle kit con una custodia in silicone ispirata al popolare personaggio Pikachu per celebrare l’uscita di New Pokémon Snap. Lo speciale bundle kit verrà venduto in edizione limitata.