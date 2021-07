Nel Centro del Mirino – Recensione del 4K Bluray del Film

Nel Centro del Mirino: Il primo film realizzato con la piena collaborazione dei servizi segreti statunitensi, diretto da Wolfgang Petersen e con protagonista la leggenda Clint Eastwood, è disponibile dal 7 luglio per la prima volta in versione 4K Ultra HD.

Frank Horrigan (Clint Eastwood), è un ex agente dei servizi segreti ossessionato per non essere stato in grado di proteggere John F. Kennedy dal suo assassino.

Trent’anni dopo gli viene offerta la possibilità di riscattarsi, quando un astuto psicopatico minaccia di uccidere il Presidente (Jim Curley) in carica. Tartassandolo di telefonate e provocandolo con continui indizi, l’assassino, Mitch Leary (John Malkovich) trascina Horrigan in una elettrizzante battaglia di intelligenza e astuzia che soltanto un uomo può vincere.

Il regista de “La Storia Infinita“, Wolfgang Petersen, firma questo action thriller teso e ben ritmato, realizzato per la prima volta con la piena collaborazione dei servizi segreti, sostenuto da un cast stellare che vede la presenza oltre che del mito Eastwood anche di John Malkovich, Rene Russo, Dylan McDermott, Gary Cole e Tobin Bell.

Candidato a 3 Premi Oscar (Miglior Attore non protagonista, Sceneggiatura e Montaggio) è un opera che ha posto le basi sulle future realizzazioni di film sul genere, sempre più vicini alla realtà e agli eventi reali.

Ricordato per la leggendaria presenza e interpretazione di Zio Clint, molto ironica e sorridente rispetto i suoi classici ruoli, il film in realtà vede la presenza anche di un altro straordinario interprete che con la sua performance è stato candidato per la vittoria finale in tutti i più importanti riconoscimenti cinematografici del 1994: John Malkovich. Meravigliosa la colonna sonora del maestro Ennio Morricone.

Distribuito da Eagle Pictures, su licenza e produzione Sony Pictures, il disco 4K di Nel Centro del Mirino, offre un comparto tecnico di ottima qualità e circa 57 minuti di contributi di approfondimento tra gli extra.

Realizzata attraverso l’utilizzo della nuova rimasterizzazione in Digital Intermediate 4K, la nuova trasposizione domestica del film è assolutamente pazzesca.

Siamo molto probabilmente al cospetto di uno disco da riferimento per quanto riguarda le nuove scansioni in Ultra HD dei cult di successo.

Immagini cristalline, dettagliate e definite in ogni momento del film anche durante le scene con scarsa illuminazione. La solidità del quadro è incredibile in ogni circostanza con qualsiasi elemento, la grana è ben visibile e mai invasiva e restituisce con forza l’esperienza cinematografica. Ottimo anche l’incremento visivo regalato dall’utilizzo dell’HDR sorprendente per la bellezza e lucentezza dei colori in ogni scena.

Il versante audio ci regala una travolgente traccia in 5.1 DTS HD MA, di pregevole forza e fattura per il doppiaggio italiano. Mentre la codifica inglese raggiunge l’eccellenza attraverso un Dolby Atmos, convincente oltre misura. Nulla da segnalare in ambito auditivo sono due tracce che danno ottime soddisfazioni.

Circa 57 minuti più il commento del regista al film tra i contenuti speciali. Sono gli stessi del passato ma è bello sapere che ci sono.

Vi ricordiamo che in questa edizione è presente solo il disco 4K perché in Italia i diritti di distribuzione del film in Bluray sono esclusiva di CG Entertainment che ha acquistato l’esclusività temporanea per la distribuzione di un pacchetto di titoli Sony Pictures e Universal Pictures.

All’interno della confezione è presente invece una card da collezione numerata (1000 copie) della linea 4Kult di Eagle Pictures.