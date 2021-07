NBA 2K22 – Presentate le prime novità e caratteristiche

NBA 2K22: Le nuove caratteristiche includono un’esperienza narrativa innovativa che vede MyCAREER e la città unirsi insieme ad aggiornamenti del gameplay sul campo e molto altro ancora.

Ecco le prime novità di NBA 2K22:

Gameplay – I movimenti di gioco sul campo daranno ai giocatori un maggiore controllo su come tirare la palla, migliorare le mosse e le combo offensive, oltre a contrastare sul lato difensivo;

– I movimenti di gioco sul campo daranno ai giocatori un maggiore controllo su come tirare la palla, migliorare le mosse e le combo offensive, oltre a contrastare sul lato difensivo; Stagioni – Attraverso le esperienze preferite dai fan, le stagioni permetteranno ai giocatori di estendere e migliorare le loro ambizioni ben oltre la data di lancio del Gioco, con più contenuti, più premi e più modi di giocare;

– Attraverso le esperienze preferite dai fan, le stagioni permetteranno ai giocatori di estendere e migliorare le loro ambizioni ben oltre la data di lancio del Gioco, con più contenuti, più premi e più modi di giocare; MyTEAM – Un’esperienza evoluta offre ai giocatori di MyTEAM più modi per costruire e competere con le proprie squadre da sogno. Nuove sfide, ricompense ed eventi rendono ogni stagione fresca e unica;

– Un’esperienza evoluta offre ai giocatori di MyTEAM più modi per costruire e competere con le proprie squadre da sogno. Nuove sfide, ricompense ed eventi rendono ogni stagione fresca e unica; Nuova Città – La più grande comunità di basket online si sta rinnovando. Entra in una nuova Città brulicante di vita, attività e interattività;

– La più grande comunità di basket online si sta rinnovando. Entra in una nuova Città brulicante di vita, attività e interattività; Nuovo Quartiere – Sulle piattaforme PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, i giocatori si sfideranno in un nuovissimo Quartiere costruito sugli spaziosi ponti di una nave da crociera a vela;

– Sulle piattaforme PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, i giocatori si sfideranno in un nuovissimo Quartiere costruito sugli spaziosi ponti di una nave da crociera a vela; MyCAREER – La nuovissima Città* e MyCAREER diventano un tutt’uno in un’esperienza narrativa innovativa su PlayStation®5 e Xbox Series X|S;

– La nuovissima Città* e MyCAREER diventano un tutt’uno in un’esperienza narrativa innovativa su PlayStation®5 e Xbox Series X|S; MyNBA* e MyWNBA* – Costruisci un franchising vincente assicurandoti che il personale sia forte quanto la squadra.

NBA 2K22 verrà rilasciato il 10 Settembre per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Per maggiori informazioni, visitate NBA 2K22 sito ufficiale.

Sviluppato da Visual Concepts, NBA 2K22 dispone di classificazione PEGI 3+.

Visual Concepts is a 2K studio. 2K is a wholly owned publishing label of Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO).

*PlayStation 5 o Xbox Series X|S richieste per giocare la versione next-gen di NBA 2K22.

COURTSIDE REPORT

NBA 2K22 sta per partire e abbiamo alcune eccitanti notizie da condividere con voi prima della sua uscita il 10 Settembre! È passata meno di una settimana da quando abbiamo rivelato gli atleti della copertina di quest’anno, e ora è il momento di darvi un primo assaggio di ciò che c’è oltre la copertina. Questo è solo lo sguardo iniziale ad alcune delle nuove caratteristiche in arrivo in NBA 2K22, con altre informazioni in arrivo in Agosto e Settembre per rivelare ancora di più di ciò che è nuovo nella prossima versione del videogioco di simulazione di basket NBA più venduto.

MAGGIORI NOVITA’ 2K22

GAMEPLAY

I miglioramenti chiave del gameplay sul campo sono stati implementati per dare al giocatore non solo un maggiore controllo su come segnare, ma anche su come contrastare sul lato difensivo. Questo è solo l’inizio. Cambiamenti più incisivi saranno introdotti con il primo trailer di gameplay di NBA 2K22 che uscirà più avanti in Agosto.

ATTACCO – Rompere i blocchi dei difensori fuori dal palleggio con nuove mosse e combo d’autore, tiri in salto di precisione, schiacciate nel traffico e alley-oop maggiormente basati sulle abilità. Il QI e le abilità giocano un ruolo ancora più importante nel distanziare i migliori giocatori offensivi.

– Rompere i blocchi dei difensori fuori dal palleggio con nuove mosse e combo d’autore, tiri in salto di precisione, schiacciate nel traffico e alley-oop maggiormente basati sulle abilità. Il QI e le abilità giocano un ruolo ancora più importante nel distanziare i migliori giocatori offensivi. DIFESA – Una nuovo modo di contestare i tiri ed un sistema di blocco completamente rinnovato evidenziano un arsenale di nuovi strumenti difensivi a vostra disposizione. Giocare una difesa asfissiante sul perimetro e nel pitturato non è mai stato così gratificante, dando ai difensori d’elite la possibilità di cambiare veramente il risultato della partita.

STAGIONI

Attraverso le esperienze preferite dai fan, le Stagioni permettono ai giocatori di estendere e migliorare le loro ambizioni ben oltre il lancio del gioco. Gratuite per tutti i giocatori di 2K22 nelle modalità MyTEAM, MyCAREER e The W [PlayStation®5/Xbox Series X|S], portano più contenuti, più premi e più modi di giocare. Quest’anno, inoltre, le Stagioni introdurranno un modo tutto nuovo per far salire di livello il tuo MyPLAYER e guadagnare emozionanti premi MyPLAYER nella Città [PS5™/XBS] e nel Quartiere [PlayStation®4/Xbox One/Nintendo Switch/PC.

MyTEAM

MyTEAM per NBA 2K22 si evolve come esperienza definitiva per costruire e competere con la propria squadra dei sogni dal day1, ma non è tutto. MyTEAM continuerà ad espandersi ogni lancio di una nuova Stagione.

MyTEAM: DRAFT – Facendo il suo ritorno in NBA 2K22, MyTEAM: Draft ti fa selezionare una formazione completa da un pool di giocatori costantemente aggiornato. Gareggia con la tua nuova formazione in partite multiplayer online per guadagnare premi per la tua collezione MyTEAM.

Facendo il suo ritorno in NBA 2K22, MyTEAM: Draft ti fa selezionare una formazione completa da un pool di giocatori costantemente aggiornato. Gareggia con la tua nuova formazione in partite multiplayer online per guadagnare premi per la tua collezione MyTEAM. PROVA L’EVOLUZIONE DI MyTEAM – Per tutto l’anno in NBA 2K22, nuove sfide, ricompense ed eventi rendono ogni stagione fresca e unica. Oltre alle molte nuove caratteristiche che debuttano nel MyTEAM dal Day1, altre aggiunte sono in arrivo nel corso dell’anno, tra cui una nuova modalità di gioco originale nella stagione delle feste.

Per tutto l’anno in NBA 2K22, nuove sfide, ricompense ed eventi rendono ogni stagione fresca e unica. Oltre alle molte nuove caratteristiche che debuttano nel MyTEAM dal Day1, altre aggiunte sono in arrivo nel corso dell’anno, tra cui una nuova modalità di gioco originale nella stagione delle feste. PROGRESSI E COLLEZIONI CROSS-GEN – Mentre NBA 2K22 offrirà due esperienze di basket uniche attraverso le due generazioni di console, i progressi e le collezioni MyTEAM saranno trasferibili tra le console che fanno parte della stessa famiglia di piattaforme [cioè. PlayStationⓇ4 a PlayStationⓇ5 e Xbox One a Xbox Series X|S – e viceversa]. I saldi del portafoglio VC, dei MyTEAM Point e dei MyTEAM Token saranno dunque trasferibili anche all’interno delle stesse famiglie di console.

NUOVA CITTA’ [PS5/XBS] E NUOVO QUARTIERE [PS4/XB1/NSW/PC]

La più grande comunità di basket online subisce due trasformazioni molto diverse in NBA 2K22. I giocatori di PS5 e Xbox Series X|S 2K22 giocheranno in una versione tutta nuova della città; i giocatori di PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC 2K22 si sfideranno salpando in alto mare. Prendi le tue migliori build MyPLAYER ed esprimi te stesso sia attraverso il tuo gioco che il tuo stile in un’ esperienza online unica.

UNA NUOVA E MAI COSI’ VIVA CITTA’ [PS5/XBS] – Entra in una nuova città brulicante di vita, attività e interattività. I PNG (personaggi non giocabili) popolano il nuovo layout della città, mentre i MyPLAYER di tutto il mondo si sfidano al più alto livello di basket da playground. Un nuovissimo sistema di missioni per 2K22 coinvolge i MyPLAYER con contenuti creativi, offrendo nuovi modi per salire di livello e guadagnare ricompense in questa rivisitazione delle comunità di basket di PS5 e Xbox Series X|S.

Entra in una nuova città brulicante di vita, attività e interattività. I PNG (personaggi non giocabili) popolano il nuovo layout della città, mentre i MyPLAYER di tutto il mondo si sfidano al più alto livello di basket da playground. Un nuovissimo sistema di missioni per 2K22 coinvolge i MyPLAYER con contenuti creativi, offrendo nuovi modi per salire di livello e guadagnare ricompense in questa rivisitazione delle comunità di basket di PS5 e Xbox Series X|S. OPZIONI DI MATCHMAKING IN CITTA’ [PS5/XBS] – La Città apre nuove e più rapide alternative per entrare nelle cerchie online. I MyPLAYER possono entrare in edifici di matchmaking selezionati per essere messi in competizione immediata. Le sessioni di matchmaking saranno disponibili per una serie di tipi di gioco e contribuiranno a tutti i progressi del MyPLAYER.

La Città apre nuove e più rapide alternative per entrare nelle cerchie online. I MyPLAYER possono entrare in edifici di matchmaking selezionati per essere messi in competizione immediata. Le sessioni di matchmaking saranno disponibili per una serie di tipi di gioco e contribuiranno a tutti i progressi del MyPLAYER. TUTTI A BORDO DELLA CROCIERA 2K [PS4/XB1/NSW/PC] – Sulle piattaforme PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, i giocatori di NBA 2K si esibiranno e competeranno in una nuovissima comunità di basket dedicata – un Quartiere costruito sugli spaziosi ponti di una nave da crociera. Esplora e fai canestro nel lusso nautico, e quando la crociera attracca in luoghi esotici nel corso della stagione, dirigiti verso il banco delle escursioni per partecipare agli eventi a terra – si svolgono completamente fuori dalla nave!

MyCAREER

In NBA 2K22 per PS5 e Xbox Series X|S, MyCAREER e la nuovissima Città diventano una cosa sola in un’esperienza narrativa innovativa per NBA 2K. Intraprendi il tuo viaggio personale nel professionismo – una vita MyCAREER tentacolare – esplorando la Città, vedendo volti nuovi e familiari e facendo canestro per raggiungere nuove ed entusiasmanti vette. I giocatori su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC giocheranno la nuova narrazione di 2K22 in un’esperienza MyCAREER dedicata e tradizionale.

TALENTI NASCOSTI [PS5/XBS] – In NBA 2K22, i sogni e le ambizioni in MyCAREER si estendono oltre il parquet; i giocatori possono ora perseguire imprese collaterali per costruire un profilo in spazi lucrativi e alla moda. Affronta il mondo della moda, dove l’arte della promozione guiderà il tuo successo come magnate. Oppure entra nel business dell’hip-hop, dove il tuo talento musicale apre una corsia intrigante nell’industria.

In NBA 2K22, i sogni e le ambizioni in MyCAREER si estendono oltre il parquet; i giocatori possono ora perseguire imprese collaterali per costruire un profilo in spazi lucrativi e alla moda. Affronta il mondo della moda, dove l’arte della promozione guiderà il tuo successo come magnate. Oppure entra nel business dell’hip-hop, dove il tuo talento musicale apre una corsia intrigante nell’industria. NESSUN POSTO COME CASA [PS5/XBS] – Farsi strada nel mondo professionale significa espandere il tuo stile di vita domestico. Centrale per la tua storia e i tuoi progressi in MyCAREER, il tuo hub personale rappresenta il tuo posto nel viaggio verso l’NBA. Man mano che il tuo profilo e le tue ambizioni salgono di livello, di pari passo crescerà anche la tua base nella Città.

Farsi strada nel mondo professionale significa espandere il tuo stile di vita domestico. Centrale per la tua storia e i tuoi progressi in MyCAREER, il tuo hub personale rappresenta il tuo posto nel viaggio verso l’NBA. Man mano che il tuo profilo e le tue ambizioni salgono di livello, di pari passo crescerà anche la tua base nella Città. UN VIAGGIO ANCORA PIU’ COMPLETO – MyCAREER in NBA 2K22 sarà caratterizzato da volti nuovi e trame coinvolgenti e, quest’anno, ottenere il draft nella NBA è solo l’inizio della tua storia nel mondo del basket.

MyNBA/MyWNBA [PS5/XBS]

In NBA 2K22, la gestione della squadra non riguarda solo i giocatori in campo, ma anche il personale scout, che li allena e li allena. I giocatori di MyNBA/MyWNBA possono costruire la franchigia più vincente assicurandosi che il personale sia forte quanto il roster.