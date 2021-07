NBA 2K22 – Ecco gli atleti di copertina

2K annuncia oggi gli atleti di copertina per NBA 2K22.

Luka Dončić, fenomeno globale e 2 volte NBA All-Star, sarà sulla Standard Edition, mentre per la NBA 75th Anniversary Edition sono stati scelti: Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki e Kevin Durant.

NBA 2K22 uscirà il 10 Settembre 2021 e sarà prenotabile da oggi.

Con la migliore veste grafica di sempre ed una IA dei giocatori ulteriormente migliorata, squadre storiche e un’ampia varietà di esperienze di gioco, NBA 2K22 mette l’intero universo del basket nelle mani del giocatore.

“Essere sulla copertina di NBA 2K22 è qualcosa di molto speciale per me” dichiara Dončić. “Sono orgoglioso di poter rappresentare il mio Paese su una copertina che onora i colori della bandiera slovena. Il Basket mi ha dato molto, sono entusiasta di poter restituire qualcosa insieme a 2K Foundations, per aiutare la vita dei bambini di tutto il mondo.”

NBA 2K22 sarà disponibile in due versioni, Standard Edition e NBA 75th Anniversary Edition per: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

La NBA 75th Anniversary Edition celebra tre campioni leggendari che hanno rivoluzionato la lega durante questi 75 anni:

Kareem Abdul-Jabbar, Hall of Famer, sei volte campione NBA, sei volte MVP e leader di tutti i tempi dei punteggi NBA, una leggenda che ancora oggi influenza il gioco, dal suo “Gancio Cielo” brevettato al suo attivismo sulle questioni sociali;

Dirk Nowitzki, 14 volte All-Star, campione NBA e MVP, incarna non solo l’espansione globale del basket, ma anche l’evoluzione del gioco stesso come il prototipo del “5” con un ottimo tiro;

11 volte All-Star, MVP della lega e due volte campione NBA, Kevin Durant, una leggenda a sé stante e noto per la sua presenza unica nella lega appare per la terza volta come atleta di copertina di NBA® 2K.

La NBA 75th Anniversary Edition presenta un’opera d’arte dipinta dall’artista di Atlanta, Charly Palmer, il cui lavoro nelle belle arti è definito da composizioni complesse e da una tecnica e uno stile unici.

Il lavoro di Palmer è esposto in tutta la nazione; è più recentemente noto per la sua serie di dipinti e composizioni “Civil Rights” intitolata “America Must Change”, che ha fatto scalpore come copertina del TIME Magazine nel Luglio 2020. 2K rilascerà anche ulteriori annunci su NBA 2K22 nelle prossime settimane, compresi un primo sguardo alle caratteristiche, la rivelazione della colonna sonora, gli aggiornamenti del servizio live e molto altro. Con contenuti in continua espansione e una delle comunità di giocatori più appassionate, il basket non si ferma mai con NBA 2K.

Sviluppato da Visual Concepts, NBA 2K22 dispone di classificazione PEGI 3. Per maggiori informazioni sul titolo visitate https://nba.2k.com/.