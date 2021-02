Narcos: Messico – Stagione 2 – Recensione del cofanetto Bluray

Narcos: Messico: La seconda stagione dello spin-off dell’acclamata serie Netflix sarà disponibile in DVD e Bluray con Eagle Pictures dal 24 febbraio, in un elegante cofanetto di cartone in formato Digistack con Slipcase.

Messico, Anni ‘80. Dopo la tragica morte dell’ agente della DEA, Enrique «Kiki» Camarena (Michael Peña), il leader del cartello di Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna), torna nuovamente al comando, ma dovrà ben presto fare i conti con le conseguenze delle sue azioni.

Un gruppo di agenti americani, guidati da Walt Breslin (Scoot McNairy) è sulle sue tracce e i suoi vecchi alleati, tra cui il giovane Chapo Guzman (Alejandro Edda), non sono più al suo fianco. Scoprirà così che nessuno è intoccabile, soprattutto nell’ambiente spietato del narcotraffico.

Dopo il successo della serie incentrata su Pablo Escobar e il successivo capitolo dedicato al resto dei trafficanti Colombiani, Narcos, riparte dal Messico per raccontare la vera storia dei cartelli centroamericani e di come arrivarono al potere i nuovi “signori della droga” impersonati da un cast indimenticabile, in cui spicca Diego Luna (già protagonista del film “Rogue One: A Star Wars Story“, spin-off della saga di Star Wars), nei panni del potente signore della droga Miguel Ángel Félix Gallardo.

Protagonista indiscusso di questa stagione è appunto il personaggio interpretato da Diego Luna, leader affascinante quanto inquietante. Viviamo la sua ascesa nel tentativo di diventare il capo dei capi con tutte le difficoltà del caso: dalla polizia ai rivali in affari.

Messo alle strette da Walt Breslin, l’agente della DEA incaricato di scoprire la verità sulla morte di Enrique «Kiki» Camarena (scomparso alla fine della prima stagione), Gallardo riuscirà a farla franca anche questa volta?

Ritmi dilatati e momenti di riflessione sono alla base di una stagione che si prende il suo tempo per raccontare la sua storia, siamo lontani dai fasti di Escobar ma lo spettacolo e l’intrattenimento non mancano.

Continua l’accordo di distribuzione tra la francese Gaumont e Eagle Pictures, su licenza Netflix, con l’imperdibile cofanetto della seconda stagione di Narcos: Messico.

Disponibile dal 24 febbraio, anche in DVD, l’edizione Bluray in alta definizione è custodita in un elegante cofanetto di cartone in versione digistak, contenente i tre dischi con tutti e 10 gli episodi della seconda stagione, il tutto custodito in una bellissima slipcase.

Come per il recente passato la trasposizione domestica è praticamente perfetta. Non avete mai visto Narcos: Messico in Full HD con questa qualità.

Girato in digitale il quadro video è semplicemente cristallino privo di grossolani cedimenti strutturali. La definizione e il dettaglio sono solidi così com’è convincente la gestione del croma e dell’illuminazione.

Sul versante audio abbiamo due tracce in 5.1 DTS HD Master Audio, sia per il doppiaggio italiano che per l’audio originale. Entrambe risultano chiare e perfettamente bilanciate per evidenziare ogni momento della stagione.

Unica nota stonata: niente contenuti speciali.