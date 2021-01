Mustang – Tutti i DVD e Bluray di Gennaio

DAL 26 GENNAIO



JACK IN THE BOX, l’horror di Lawrence Fowler con protagonista un giocattolo misterioso che saprà come sorprendere le proprie vittime! (in Dvd e Blu-Ray ed. CG/Adler e On Demand su CG Digital).Arriva finalmente in Home Video IL COLORE VENUTO DALLO SPAZIO l’horror sovrannaturale tratto dall’acclamato racconto del maestro H.P. Lovecraft, diretto da Richard Stanley, con un esplosivo Nicola Cage! (in Dvd e Blu-Ray ed. CG/Adler).



Il film corale di Paolo Santamaria che insieme alla band Lo Stato Sociale ci racconta Bologna, LA PIAZZA DELLA MIA CITTA’ – BOLOGNA E LO STATO SOCIALE, con Gianni Morandi, Luca Carboni, Enrico Brizzi e tanti altri (in Dvd ed. Mustang/I Wonder e On Demand su CG Digital).



Gli amatissimi Giuseppe Battiston e Stefano Fresi sono i protagonisti della “stralunata” commedia IL GRANDE PASSO di Antonio Padovan (in Dvd ed. CG/Tucker Film e On Demand su CG Digital).Aurelio Grimaldi con IL DELITTO MATTARELLA ripercorre i tragici giorni che hanno preceduto l’omicidio diPiersanti Mattarella (in Dvd ed. CG/ Cine 1 Italia e On Demand su CG Digital).



Noomi Rapace protagonista di RUPTURE, thriller di fantascienza dalle venature horror diretto dal regista di “Secretary”, Steven Shainberg (in Dvd e Blu-Ray ed. CG/IE e On Demand su CG Digital).



5 teenager sopravvisuti sulla terra, pronti per una battaglia per la sopravvivenza: ALONE, fantasy-action ispirato al fumetto Seuls (Soli), disegnato da Bruno Gazzotti (in Dvd ed. CG/Draka e On Demand su CG Digital).