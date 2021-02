Mustang – Tutti i DVD e Bluray di Febbraio

DAL 11 FEBBRAIOPADRE NOSTRO il nuovo e acclamato film di Claudio Noce con uno strepitoso Pierfrancesco Favino, premiato al Festival di Venezia 2020 con la Coppa Volpi come Migliore Attore (in Dvd e Blu-Ray ed. Vision/CG e On Demand su CG Digital).



Valeria Bruni Tedeschi, Edoardo Pesce, Giovanna Mezzogiorno in GLI INDIFFERENTI di Leonardo Guerra Seràgnoli, nuovo adattamento cinematografico del capolavoro di Alberto Moravia (in Dvd ed. Vision/CG e On Demand su CG Digital).



Il film candidato ai Golden Globes 2021 come Migliore Commedia e per l’interpretazione di Andy Samberg, PALM SPRINGS –VIVI COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI, il travolgente e colorato film di Max Barbakow presentato al Festival di Roma e al Sundace (in Dvd ed. I Wonder/Mustang).



NON CONOSCI PAPICHA, un esordio incendiario, un inno alla libertà firmato dalla regista Mounia Meddour, già rivelazione al Festival di Cannes e tuttora bandito in patria dal governo algerino per motivi mai chiariti (in Dvd ed. Teodora/CG e On Demand su CG Digital).



Il pluripremiato docufilm di Emanuele Gerosa ONE MORE JUMP, l’incredibile storia vera di due giovani nati in una terra senza pace, Gaza. Con una grande passione in comune: il parkour (in Dvd ed. CG/Graffiti Doc e On Demand su CG Digital).



NONOSTANTE LA NEBBIA di Goran Paskaljevic: una storia di accoglienza e di rinascita con Donatella Finocchiaro e Giorgio Tirabassi (in Dvd ed. CG/102 e On Demand su CG Digital).



DAL 23 FEBBRAIODall’omonima opera di Emma Dante acclamata in tutto il mondo, LE SORELLE MACALUSO, presentato in concorso al Festival di Venezia 2020, accolto trionfalmente da critica e pubblico, fino a diventare un caso al box office! (in Dvd e Blu-Ray ed. Teodora/CG e On Demand su CG Digital).



Carlo Lavagna dirige un thriller soprannaturale dal respiro internazionale, che lascia lo spettatore incollato alla poltrona, SHADOWS (in Dvd e Blu-Ray ed. Vision/CG e On Demand su CG Digital).



LA VOLTA BUONA di Vincenzo Marra ci porta nel mondo del calcio per affrontare temi e valori universali (in Dvd ed. Mustang/Altre Storie).



TONY DIVER di Ascanio Petrini, l’incredibile storia di un tassista barese che traghetta i messicani in Usa (in Dvd ed. CG/Wanted e On Demand su CG Digital).