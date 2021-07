Mustang – Tutte novità in DVD e Bluray di Luglio

Mustang Entertainment presenta le sue uscite di Luglio in arrivo in DVD e Bluray. Scopriamo insieme i titoli più interessanti tra novità, inediti e riscoperte.

LE NOVITA’

Pericolosi e affamati alligatori minacciano un gruppo di amici intrappolati in una grotta: BLACK WATER: ABYSS un thriller horror ad alta tensione dai produttori della saga 47 METRI e dal regista di THE REEF Andrew Traucki(dal 8 luglio in Dvd e Blu Ray ed. CG/Adler).

Dalla leggenda che ha ispirato la saga di “Dragon Ball”, il film d’animazione a più alto budget mai prodotto e distribuito in Cina MONKEY KING – THE HERO IS BACK di Tian Xiao Peng (dal 8luglio in Dvd ed. CG/Draka).

IL TOCCO DELLO SCIAMANO di Serena Porta con Corrado Azzolini:per comprendere appieno l’Africa si deve imparare a conoscerne i suoi spiriti ma l’unico modo per accedere all’Oltremondo è il tocco di uno sciamano. (dal 8 luglio in Dvd ed. CG/Draka).

RISCOPERTE, NUOVE EDIZIONI E I FILM PER LA PRIMA VOLTA IN HOME VIDEO

DAL 8 LUGLIO

Mustang propone per la prima volta in Dvd:

L’AMANTE INFEDELE, il thriller diretto da Christian-Jaque con protagonista la coppia d’oro di “Angelica” Michèle Mercier e Robert Hossein; MESSALINA, MESSALINA la commedia sexy di Bruno Corbucci ambientata nell’antica Roma, con Tomas Milian, Bombolo e Lino Toffolo!

Tra le riscoperte:

Per la collana “Demenziali all’italiana” LA SAI L’ULTIMA SUI MATTI? di Mariano Laurenti; il dvd Mustang è accompagnato da un’introduzione al film del prof. e critico Rocco Moccagatta. STATE OF PLAY, dal regista de “L’ultimo re di Scozia”, Kevin Macdonald, un avvincente action thriller con Russell Crowe, Ben Affleck, Rachel McAdams, Helen Mirren, Robin Wright Penn (in dvd, Blu Ray ed. CG/Universal). Tratto dall’omonimo best seller di Frank McCourt, vincitore del Premio Pulitzer, LE CENERI DI ANGELA di Lana Parker, con Emily Watson (in Dvd, Blu Ray ed. CG/Universal).

DAL 20 LUGLIO

BROTHER il cult movie di Takeshi Kitano, da nuovo Master HD in Dvd e per la prima volta in Blu Ray (Ed. CG). Solo sul sito www.cgentertainment.it è disponibile in esclusiva la versione Blu Ray Limited Edition Numerata da collezione.

Mustang propone per la prima volta in Dvd LA DONNA DELLA LUNA il thriller di Vito Zagarrio con Greta Scacchi in cui si intrecciano mafia, seduzione e inganno

Tra le riscoperte:

LULU’ di Walerian Borowczyk, in Dvd da master in alta definizione: thriller erotico con Michele Placido e Anne Bennent (in dvd ed. Mustang/RTI); TOP SENSATION di Ottavio Alessi, cult del cinema erotico con una sensualissima Edwige Fenech (in dvd ed. Mustang/RTI); EMMANUELLE E GLI UTLIMI CANNIBALI, da master in alta definizione, un cult di Joe D’Amato (in dvd ed. Mustang/RTI); da Master in alta definizione BUIO OMEGA, un viaggio nelle tenebre e nelle aberrazioni della mente firmato dal maestro del genere Joe D’Amato (in dvd ed. Mustang/RTI);

SUXBAD – 3 METRI SOPRA IL PELO di Greg Mottola, scritto da Seth, esilarante commedia scorretta, diventata un cult! (in Dvd e Blu Ray ed. CG/Sony HE);

IL LETTO RACCONTA, una commedia brillante di Michael Gordon con Rock Hudson e indimenticabili canzoni interpretate da Doris Day (in Dvd e Blu Ray ed. CG/Universal).

SERIE TV

DAL 8 LUGLIO

ROMANZO SICILIANO – 4 DVD Nella bellissima Siracusa il tenente colonnello Sergio Spada cerca di catturare il boss Salvo Buscemi. Con Claudia Pandolfi, Fabrizio Bentivoglio, Filippo Nigro. (ed. CG/Taodue). SOLO – STAGIONE 1 – 2 DVD Marco Bocci è protagonista di questa miniserie che raccontare dall’interno la più grande organizzazione criminale al mondo: la Ndragheta calabrese. (ed. CG/Taodue).

DAL 20 LUGLIO

IL CLAN DEI CAMORRISTI – PRIMA STAGIONE – 4 DVD la storia di una fra le più spietate organizzazioni mafiose e criminali che l’Italia abbia mai conosciuto (ed. CG/Taodue).

