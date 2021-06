Mustang Entertainment – Tutte le novità di Giugno in DVD e Bluray

Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo con Mustang Entertainment in DVD e Bluray attese per il mese di Giugno.

Le Novità:

DAL 8 GIUGNO

BE HAPPY: LA MINDUFLNESS A SCUOLA di Eric Georgeault e Hélène Walter: dopo lo straordinario successo di “Walk With Me”, un nuovo film sulla pratica che ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo e anche in Italia, la mindfulness, insegnata ora anche ai giovani e ai bambini(in Dvd ed. CG/Wanted).

DAL 22 GIUGNO

FIGLI, premiato ai David di Donatello 2021 per la Migliore sceneggiatura originale di Mattia Torre (in Dvd e Blu Ray ed. CG/Vision).

COSA SARA’, dal regista di “Scialla”, Francesco Bruni, una storia di coraggio e di rinascita, con Kim Rossi Stuart (in Dvd ed. CG/Vision); Candidato a 5 Nastri d’Argento 2021 per Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura, Miglior Attore protagonista, Miglior Attrice non protagonista

7 ORE PER FARTI INNAMORARE la commedia romantica di e con Giampaolo Morelli al fianco di Serena Rossi (in Dvd ed. CG/Vision).

Riscoperte e Nuove Edizioni:

DAL 8 GIUGNO

Mustang propone per la prima volta in Dvd il SATYRINCON di Gian Luigi Polidoro con Ugo Tognazzi, tratto dall’opera latina di Petronio fu girato a pochi mesi dalla realizzazione del Satyricon di Fellini. Pubblicato nella collana La cineteca di Gianni Canova, che ne ha curato l’introduzione e l’interpretazione.

Una nuova edizione di WILLY SIGNORI E VENGO DA LONTANO da master HD (in dvd Mustang/RTI); un’intervista e una chiacchiera tra Giovanni Veronesi, caro amico di Francesco Nuti, e Rocco Moccagatta sono a corredo del film.

Dalla Library UNIVERSAL, CG Entertainment propone: il classico COME LE FOGLIE AL VENTO uno dei più grandi melodrammi hollywoodiani mai realizzati, diretto da un maestro del genere, Douglas Sirk; il film diretto da Angelina Jolie, protagonista insieme a Brad Pitt di BY THE SEA (disponibile anche in Blu Ray)

Torna disponibile FRANCESCO – IL PAPA DELLA GENTE il film di Daniele Luchetti che racconta la vicenda umana e pastorale di Jorge Mario Bergoglio (in Dvd ed. CG/Tao Due).

DAL 22 GIUGNO

In occasione del 40° anniversario dalla Palma d’oro vinta da Ettore Scola arriva in Dvd e per la prima volta in Blu Ray BRUTTI SPORCHI E CATTIVI nella versione da master HD del capolavoro con Nino Manfredi (ed. CG/Surf Film).

Grazie a CG entertainment e Grimaldi Film è disponibile una nuova edizione Dvd di TRE PASSI NEL DELIRIO nella versione restaurata nel 2020 da Cineteca Nazionale. Fellini Malle e Vadim adattano per il grande schermo tre racconti di Edgar Allan Poe. L’edizione è accompagnata negli extra da “FELLINI IN CITTÀ ovvero Frammenti di una conversazione su Federico Fellini (Italia/1967) di Maurizio Ponzi con interventi di Bellocchio, Bertolucci, Cottafavi, Ferreri, Godard, Pasolini, Taviani © Fondazione Cineteca di Bologna.

Per la prima volta in Dvd TI PRESENTO UN’AMICA la commedia di Francesco Massaro con Giuliana De Sio presentata nella collana Parliamo d’amore, corredata da interviste del prof. e critico Rocco Moccagatta a Francesco Massaro e Enrico Vanzina (ed. Mustang/RTI).

La collana Demenziali all’italiana è inaugurata da SI RINGRAZIA LA REGIONE PUGLIA PER AVERCI FORNITO I MILANESI di Mariano Laurenti, l’edizione è accompagnata da una lunga intervista a Massimo Boldi (ed. Mustang/RTI).

Per la prima volta in Dvd NON APRITE QUELLA PORTA 3 (Night Killer) il sequel non ufficiale della saga thriller horror di Leatherface, dal regista cult Claudio Fragasso (ed. Mustang/RTI).

