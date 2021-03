Mustang – Tutte le novità in DVD e Bluray di Marzo

DAL 9 MARZO

Johnny Depp, il Premio Oscar Mark Rylance e Robert Pattinson in WAITING FOR THE BARBARIANS basato sul romanzo di J.M. Coetzee, Premio Nobel per la letteratura, e diretto dal candidato all’Oscar® Ciro Guerra (in Dvd e Blu-Ray ed. CG/Iervolino Entertainment e On Demand su CG Digital).



TUTTI PER 1 – 1 PER TUTTI, il film di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo nei panni de i Moschettieri del re pronti ad affrontare una nuova avventura (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital).



L’opera di esordio di Leo Muscasto, LA RIVINCITA, basata sull’omonimo romanzo di Michele Santeramo, le disavventure economiche e familiari di due fratelli ai tempi di oggi (in Dvd ed. Mustang/Altre Storie).



L’incredibile storia vera sul più geniale falsario d’arte del XX secolo e forse di tutti i tempi: A REAL VERMEER di Rudolf Van Den Berg (in Dvd ed. CG/Draka e On Demand su CG Digital).



TUTTINSIEMEdi Marco Simon Puccioni: Il racconto di una famiglia omogenitoriale attraverso l’esperienza dei bambini che la abitano (in Dvd ed. CG e On Demand su CG Digital).



DAL 23 MARZO

EASY LIVING – LA VITA FACILE, la delicata commedia di Orso e Peter Miyakawa che ha conquistato il pubblico al Torino Film Festival (in Dvd ed. Mustang/I Wonder).



In ARTHUR & MERLIN lo scontro epico tra Bene e Male prende vita in questo fantasy attraverso la storia di due icone delle leggende celtiche (in Dvd e Blu-Ray ed. CG/Draka e On Demand su CG Digital).