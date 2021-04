Mustang un mese di Aprile ricco di Cult e rarità in DVD e Bluray

DAL 13 APRILE :



Dal regista candidato a premio Oscar,Chistian Frei, e Maxim Arbugaev lo sconvolgente e pluripremiato documentario GENESIS 2.0: l’incredibile storia vera di come la tecnologia sia ora in grado – grazie alla clonazione – di dare vita ad una nuova Genesi! Fino a che punto può spingersi la scienza? (in Dvd. Ed. CG/Trent Film e On Demand su CG DIGITAL).



Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti e Loretta Goggi formano lo scoppiettante cast della commedia romantica BURRACO FATALE di Giuliana Gamba (in Dvd ed. CG/Adler e On Demand su CG DIGITAL).



La Shoah, cicatrice insanabile della storia dell’umanità, raccontata da Giulio Base attraverso l’avventura e la ricerca della verità da parte di un gruppo di giovani ragazzi in UN CIELO STELLATO SOPRA AL GHETTO DI ROMA (in Dvd ed. Mustang/Altre Storie).



COSA RESTA DELLA RIVOLUZIONE la commedia brillante di Judith Davis un’eroina un po’ Don Chisciotte un po’ Bridget Jones che indaga l’eredità intima e politica del Sessantotto (in Dvd ed. CG/Wanted e On Demand su CG DIGITAL).



DAL 27 APRILE :



IMPREVISTI DIGITALI, la feroce commedia di Benoît Delépine e Gustave Kervern premiata a Berlino con l’Orso D’Argento che racconta la battaglia di tre vicini di casa contro le loro dipendenze tecnologiche (in Dvd ed. CG/Officine UBU e On Demand su CG DIGITAL).



Il pluripremiato film di Mario Piredda, L’AGNELLO con l’attrice rivelazione Nora Stassi in uno dei ruoli femminili più intensi degli ultimi anni: la forza e il coraggio di una ragazza capace di lottare per salvare una famiglia al bivio (in Dvd ed. CG/ArtiColture e On Demand su CG DIGITAL).



Grazie a Vision Distribution e a CG Entertainment tornano finalmente disponibili in Home Video alcuni dei più grandi successi della passata stagione:



18 REGALI, il film DI Francesco Amato campione d’incassi con Vittoria Puccini e Edoardo Leo, ispirato a una commovente storia vera (in Dvd e Blu-Ray ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital).



Il campione al box office L’IMMORTALE, il film di Marco D’Amore, tratto dalla serie “Gomorra”, già diventato cult (in Dvd e Blu-Ray ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital).