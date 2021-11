Mustang Entertainment – Tutte le novità in DVD e Bluray di Novembre

Vi presentiamo tutte le novità in arrivo nel mese di Novembre in DVD e Bluray con Mustang Entertainment.

Novità:

DAL 3 NOVEMBRE

IL MOSTRO DELLA CRIPTA, la horror comedy di Daniele Misischia con Lillo, scritta e prodotta dai Manetti Bros. che vi farà rimpiangere gli anni ’80! (in Dvd ed. CG/Vision)

Locarno Film Festival 2021: Official Selection

La stravagante commedia di Quentin Dupieux MANDIBULES – DUE UOMINI E UNA MOSCA: due amici, scemi e più scemi, decidono di addestrare una mosca gigante per compiere improbabili rapine (in Dvd ed. Mustang/I Wonder).

77° Festival di Venezia

STATE A CASA, la nuova commedia dark dal regista de “I delitti del BarLume”, Roan Johnson, ambientata durante la pandemia (in Dvd e On Demand ed. CG/Vision)

La rocambolesca avventura di una madre e di un figlio on the road: I LOVE MY MUM di Alberto Sciamma (in Dvd e On Demand ed. CG/Draka).

POLY, il nuovo film per tutta la famiglia diretto da Nicolas Vanier regista di “Belle & Sebastien”, film campione di incassi al Box Office in Italia. Un’incredibile storia di amicizia e formazione tra una bambina coraggiosa e un pony (in Dvd ed. CG/Alder e On Demand su CG Digital).

DAL 17 NOVEMBRE

ATLAS di Niccolò Castelli: una storia di coraggio e di rinascita al femminile, con la nuova stella del cinema italiano Matilda De Angelis (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand).

Taormina Film Festival 2021: Premio Miglior Attrice.

Il docufilm di Gilles De Maistre IL FUTURO SIAMO NOI: vengono da tutto il mondo, sono le bambine e i bambini che combattono per difendere i propri ideali (in Dvd ed. CG/Officine Ubu e On Demand).

Il thriller HARD NIGHT FALLING di Giorgio Bruno: l’avversario di “Rocky”, Dolph Lundgren, agente segreto in missione in Italia (in Dvd ed. CG/Alder e On Demand su CG Digital).

Il film di animazione CAPITAN SCIABOLA E IL DIAMANTE MAGICO di Rasmus A. Sivertsen, Marit Moum Aune: un’avventura indimenticabile e ricca di divertimento per tutta la famiglia, un’ambientazione che ricorda “L’isola del tesoro” ma con un tocco di magia (in Dvd. CG/Vision e On Demand).

Riscoperte:

DAL 3 NOVEMBRE

Grazie a un nuovo restauro Mustang propone in Dvd e per la prima volta in Blu Ray PASOLINI – UN DELITTO ITALIANO; contiene un’intervista al regista Marco Tullio Giordana, a cura del critico Marco Spagnoli.

Da master HD nuova edizione Dvd e per la prima volta in Blu Ray LA DECIMA VITTIMA, il cult della fantascienza diretto da Elio Petri con Marcello Mastroianni e Ursula Andress (ed. CG/Surf); il Blu Ray conterrà anche il docufilm “Elio Petri, Appunti su un autore” (90’).

DAL 17 NOVEMBRE

L’attesa è finita! Mustang rende disponibile l’intramontabile cult con Bud Spencer e Terence Hill

LO CHIAMAVANO TRINITA’ in queste due edizioni:

– BLU RAY + DVD di Bonus:

il Blu Ray conterrà il film nella nuova versione integrale restaurata nel 2019 e un approfondimento sul restauro con intervista al direttore della Cineteca di Bologna Gianluca Farinelli;

il Dvd di Bonus conterrà “Quando il cinema era puro divertimento” (40’ ca.) Giannni Canova e Rocco Moccagatta incontrano Sandra Zingarelli, “I primi 50 anni di Trinità” (50’ ca.) la festa per i primi cinquantesimo del film in presenza tra gli altri della famiglia Zingarelli e Pedersoli, Terence Hill, Renato Casaro, Rocco Moccagatta ed Andy Luotto (all’epoca consulente per i dialoghi in inglese). Ci saranno anche tre trailer dell’epoca (italiano, inglese e tedesco).

– 2 DVD:

un Dvd conterrà il film nella versione integrale restaurata e un approfondimento sul restauro, il secondo Dvd i contenuti speciali.

Il restauro di Lo chiamavano Trinità è stato realizzato da Cineteca di Bologna in collaborazione con

Rocca delle Macie, presso Il Laboratorio L’Immagine Ritrovata – 2019.

BOX da Collezione:

Mustang propone 4 imperdibili cofanetti da collezione:

COLLEZIONE EZIO GREGGIO (BOX 3 DVD): tre cult diretti e interpretati da un’icona della risata all’italiana, Ezio Greggio, “Svitati”, “Killer per caso” ed “Il silenzio dei prosciutti”.

COLLEZIONE LEONARDO PIERACCIONI (BOX 3 DVD): I LAUREATI da master in Alta Definizione,

IL CICLONE, SE SON ROSE.

COLLEZIONE FRANCESCO NUTI (BOX 3 DVD): Giovanni Veronesi spiega e attualizza tre film diretti ed interpretati da Nuti, CARUSO PASCOSKI DI PADRE POLACCO, da master in Alta Definizione WILLY SIGNORI, E VENGO DA LONTANO e TUTTA COLPA DEL PARADISO.

COLLEZIONE GRABRIELE SALVATORES (BOX 3 DVD): tre classici della cinematografia di Salvatores, KAMIKAZEN a cura di Gianni Canova, così come MEDITERRANEO e nella versione restaurata TURNEE’.

SEGUE LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DELLE USCITE DEL 3 E 17 NOVEMBRE

USCITE 3 NOVEMBRE:

EDIZIONE TITOLO REGIA FORMATO Link al film novita’ CG Entertainment Il mostro della cripta Daniele Misischia in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/il-mostro-della-cripta/f60196/ novita’ Mustang/I Wonder Mandibules – Due uomini e una mosca Quentin Dupieux in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/mandibules-due-uomini-e-una-mosca/f23259/ novita’ CG Entertainment State a casa Roan Johnson in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/state-a-casa/f60197/ novita’ CG/Adler Naufragi Stefano Chiantini in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/naufragi/f60199/ novita’ CG/Adler Poly Nicolas Vanier in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/poly/f60198/ novita’ CG/Draka I Love My Mum Alberto Sciamma in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/i-love-my-mum/f60080/ riscoperte CG/Surf La decima vittima Elio Petri in Dvd, Blu Ray Nuova Edizione da Master HD https://www.cgentertainment.it/film-dvd/la-decima-vittima/f6545/ riscoperte CG Addio ultimo uomo Alfredo Castiglioni \ Angelo Castiglioni in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/addio-ultimo-uomo/f60203/ riscoperte CG Il marito è mio e l’ammazzo quando mi pare Pasquale Festa Campanile in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/il-marito-e-mio-e-lammazzo-quando-mi-pare/f60517/ riscoperte CG/Minerva Le avventure di Robinson Crusoè Luis Buñuel in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/le-avventure-di-robinson-crusoe/f33456/ riscoperte Mustang/RTI Pasolini – Un delitto italiano Marco Tullio Giordana in Dvd , Blu Ray – Versione Restaurata https://www.cgentertainment.it/film-dvd/pasolini-un-delitto-italiano/f1538/ riscoperte Mustang/Medusa Concorrenza sleale Ettore Scola in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/concorrenza-sleale/f23264/ riscoperte Mustang/Medusa La via degli angeli Pupi Avati in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/la-via-degli-angeli/f23261/ riscoperte Mustang/RTI Lo scatenato Franco Indovina in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/lo-scatenato/f20764/ riscoperte Mustang/RTI La bocca Luca Verdone in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/la-bocca/f3036/ riscoperte Mustang/RTI La ragazza fuoristrada Luigi Scattini in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/la-ragazza-fuoristrada/f20796/ Box Mustang/Wofl Pictures Collezione Ezio Greggio Ezio Greggio Box 3 Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/collezione-ezio-greggio/f23268/ Box Mustang/RTI/Medusa Collezione Leonardo Pieraccioni Leonardo Pieraccioni Box 3 Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/collezione-leonardo-pieraccioni/f23265/ Box Mustang/RTI Collezione Gabriele Salvatores Gabriele Salvatores Box 3 Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/collezione-gabriele-salvatores/f23267/ Box Mustang/RTI Collezione Francesco Nuti Francesco Nuti Box 3 Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/collezione-francesco-nuti/f23266/

USCITE 17 NOVEMBRE: