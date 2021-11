Mustang Entertainment – Un dicembre ricco di novità e recuperi in DVD e Bluray

Come Un Gatto in Tangenziale – Ritorno A Coccia Di Morto, Ip Man 4 e tutte le novità in DVD e Bluray in arrivo con Mustang Entertainment nel mese di Dicembre.

Novità:

1 DICEMBRE

Il vincitore del Golden Globe Gael Garcia Bernal (“Mozart in the jungle”) è il protagonista di una moderna commedia romantica ricca di colpi di scena, MI STAI AMMAZZANDO, SUSANA di Roberto Sneider (in Dvd e on demand ed. CG/Fil Rouge Media).

MASCHILE SINGOLARE di Alessandro Guida e Matteo Pilati (in Dvd ed. CG/Adler), una commedia romantica e generazionale oltre i generi ed i pregiudizi. Con Giancarlo Commare (“Skam Italia”), Eduardo Valdarnini (“Suburra – La serie”), Gianmarco Saurino (“DOC – Nelle tue mani”), Michela Giraud (“LOL – Chi ride è fuori”).

THE TRACKER, il thriller di Giorgio Serafini con Dolph Lundgren – l’Ivan Drago di ‘Rocky 4″ – nei panni di un padre in cerca di vendetta (in Dvd ed. CG/Adler).

Dopo “Quasi amici” arriva VOLAMI VIA di Christophe Barratier, una nuova emozionante storia di amicizia, tratta da una storia vera, per riflettere sul valore del volontariato (in Dvd ed. Mustang/I Wonder).

FELLINOPOLIS di Silvia Giulietti: accompagnati da immagini di backstage e interviste ai più stretti collaboratori di Fellini, abbiamo la possibilità di osservare attraverso il buco della serratura il Maestro al lavoro (in Dvd e On Demand ed. CG/Officine Ubu).

9 DICEMBRE

Un ritorno da non lasciarsi sfuggire: il nuovo film di Riccardo Milano con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO, il secondo esilarante capitolo della commedia già campione d’incassi (in Dvd e Blu Ray ed. CG/Vision).

L’attesissimo IP MAN 4 – THE FINALE di Wilson Yipche conclude l’acclamata saga cinematografica con Donnie Yen nel ruolo del più grande maestro di arti marziali: ambientato negli Stati Uniti, il film celebra l’incontro tra Ip Man e il suo giovane allievo, Bruce Lee (in Dvd, Blu Ray e On Demand ed. CG/Tucker).

Il thriller SECURITY di Peter Chelsom con Marco D’amore, protagonista di “Gomorra – La serie” e “L’immortale”, tratto dall’omonimo romanzo di Stephen Amidon, già acclamato autore de “Il capitale umano” (in Dvd ed. CG/Vision).

C’è una citta devo i morti parlano ancora, benvenuti a Twin Lakes! THEY TALK il film di Giorgio Bruno che omaggia i grandi classici del genere horror (in Dvd e Blu Ray ed. CG/Vision).

Rosa vuole organizzare una cerimonia molto speciale: un matrimonio con sé stessa! IL MATRIMONIO DI ROSA di Icíar Bollaín con Candela Peña, una commedia femminista, colorata e imprevedibile, candidata a 8 premi Goya (in Dvd e On Demand ed. CG/Officine Ubu).

LA GRANDE STAFFETTA di Francesco Mansutti e Vinicio Stefanello: il film con e per Alex Zanardi sulla staffetta lungo l’Italia di 51 atleti paralimpici (in Dvd ed. CG/Adler).

Riscoperte:

DAL 1 DICEMBRE: arriva in Dvd e Bluray lo spettacolare cult della fantascienza con Kevin Costner, WATERWORLD – IL MONDO SOMMERSO (ed. CG/Universal).

Per la collana “Demenziali all’Italiana” Mustang propone PER LA PRIMA VOLTA IN DVD due imperdibili commedie: BELLI E BRUTTI RIDONO TUTTI con Walter Chari e MIRACOLONI di Francesco Massaro, accompagnato negli extra da un’intervista al regista e ad Enrico Vanzina a cura del prof. e critico Rocco Moccagatta.

DAL 9 DICEMBRE: pubblicato nella collana “La Cineteca di Gianni Canova” Mustang propone PER LA PRIMA VOLTA IN DVD il classico con Gina Lollobrigida nel pluripremiato ruolo di Paolina Bonaparte, VENERE IMPERIALE. Torna disponibile il cult horror THREE… EXTREMES diretto da tre maestri del cinema orientale, Park Chan-Wook, Fruit Chan, Takashi Miike (in Dvd ed. Mustang).

USCITE 1 DICEMBRE:



