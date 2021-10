Mustang – Tutti i DVD e i Bluray di Ottobre

Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo nel mese di ottobre con Mustang Entertainment tra grandi autori, commedie, film perduti e riscoperte.

NOVITÀ

DAL 12 OTTOBRE

DUE, il thriller dei sentimenti di Filippo Meneghetti candidato ai Golden Globe 2021 come miglior film straniero, che racconta, tra suspense, dramma ed ironia, un’inedita storia d’amore tra due donne mature (in Dvd e On Demand ed. CG/Teodora). XIV Festa del Cinema di Roma. Festival di Toronto. Candidato ai Golden Globe 2021 come Miglior Film straniero.

SULLA INFINITEZZA: una riflessione sulla vita umana in tutta la sua bellezza e crudeltà, splendore e banalità, dal pluripremiato regista di “You the Living” e “Un piccione seduto sul ramo…” Roy Andersson (in Dvd e On Demand ed. CG Wanted). LEONE D’ARGENTO, MIGLIOR REGIA AL 76° FESTIVAL DI VENEZIA.

Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis sono i protagonisti della commedia in cui un padre si trova a dover affrontare il misterioso mondo dei social network tanto amato dalla figlia adolescente: GENITORI VS INFLUENCER di Michela Andreozzi (in Dvd ed. CG/Vision).

BOYS di Davide Ferrario: un gruppo di amici, legati da anni dall’ironia e dall’amore per la musica, si trova ad affrontare una nuova sfida che li porterà a fare un viaggio nel passato per vivere un nuovo presente (in Dvd e On Demand ed. CG/Fenix). Con Neri Marcorè, Marco Paolini, Giovanni Storti e Giorgio Tirabassi.

FUTURA di Lamberto Sanfelice (in Dvd ed. CG/Adler): la doppia vita di Louis, sedotto dal jazz e travolto dalle perdizioni

della notte. La musica lo salverà?

DAL 21 OTTOBRE

Con il due volte candidato al Premio Oscar John Malkovich, Josh Hartnett, Bérénice Marlohe (“007-Skyfall”) e il protagonista di “2001 Odissea nello spazio” Keir Dullea VALLEY OF THE GODS, il nuovo film del visionario regista de “I colori della passione”, Lech Majewski (in Dvd, Blu Ray e On Demand ed. CG Entertainment).

EST – DITTATURA LAST MINUTE di Antonio Pisu: il viaggio avventuroso di tre ragazzi romagnoli in un paese ancora sotto la dittatura sovietica. Una commedia on the road tratta da una storia vera (in Dvd e On Demand ed. CG/Genoma).

Gli hanno tolto quello che lui aveva costruito. Ora è pronto a scatenare la sua vendetta. GOVERNANCE – IL PREZZO DEL POTERE di Michael Zampini, un thriller cinico, duro, che non fa sconti a nessuno (in Dvd e Blu Ray CG/Adler).

STITCHES – UN LEGAME PRIVATO: dalla sceneggiatrice di “Dio è donna e si chiama Petrunya” e diretto da Miroslav Terzic, la storia vera di una donna disposta a tutto pur di scoprire la verità sul figlio scomparso alla nascita (in Dvd e On Demand ed. CG/Trent Film).

FAMILY ROMANCE segna il ritorno alla regia del maestro Werner Herzog con un film sulle relazioni umane, sull’influenza dei social network e sul rapporto tra realtà e finzione (in Dvd. Ed. Mustang/I Wonder).

RISCOPERTE

DAL 12 OTTOBRE

FASCISTA: il cugino di Pasolini, Nico Naldini, smaschera la propaganda mussoliniana, attraverso documenti e immagini d’epoca; un film rarissimo, sparito dopo la prima alla Mostra di Venezia nel 1974… fino ad oggi! FESTIVAL IL CINEMA RITROVATO 2021 – Pordenone Docs Fest – Le voci dell’inchiesta

(in Dvd ed. CG/Grimaldi/CinemaZero).

In DVD e BLU RAY la NUOVA VERSIONE RESTAURATA da Cineteca di Bologna nel 2020 di CRONACA DI UN AMORE, opera prima del maestro Antonioni con Massimo Girotti e Lucia Bosè (ed. CG/Surf).

Mustang propone una nuova edizione Dvd da master HD di ACQUA E SAPONE, accompagnato da un’intervista a Carlo Verdone.

Nuova edizione anche per ITALIAN FAST FOOD, commedia scanzonata con molti protagonisti di “Drive Inn”, pubblicato nella Collana Demenziali all’italiana curata dal professore e critico Rocco Moccagatta.

Per la prima volta in Dvd (ed. Mustang) il noir con Ben Gazzara e Eva Grimaldi, FOREVER – PER SEMPRE.

Finalmente in Dvd e Blu-Ray (ed. CG/Vision) FAVOLACCE l’acclamato e pluripremiato film con Elio Germani diretto dai Fratelli D’Innocenzo, registi de “La terra dell’abbastanza” e “America Latina”.

ORSO D’ARGENTO AL FESTIVAL DI BERLINO.

DAL 21 OTTOBRE

Nuova Edizione Restaurata da Master HD per BRANCALEONE ALLE CROCIATE: seguito dell’Armata Brancaleone dal genio di Mario Monicelli, con Vittorio Gassman e la sua truppa in viaggio

per la conquista del Santo Sepolcro; con introduzione a cura del critico e professore Gianni Canova (In Dvd ed. Mustang).

Nuova edizione con intervista al giornalista Andrea Purgatori a cura di Marco Spagnoli per il docufilm d’inchiesta I DUE KENNEDY (in Dvd ed. Mustang).

Torna disponibile il thriller sovrannaturale con Anthony Hopkins PREMONITIONS (in Dvd e Blu Ray ed. CG/Adler).

SEGUE LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DEL 12 E 21 OTTOBRE

USCITE 12 OTTOBRE:

EDIZIONE TITOLO REGIA FORMATO Link al film novita’ CG/Vision Genitori vs Influencer Michela Andreozzi in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/genitori-vs-influencer/f60184/ novita’ CG/Teodora Due Filippo Meneghetti in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/due/f60185/ novita’ CG/Wanted Sulla infinitezza Roy Andersson in Dvd e On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/sulla-infinitezza/f60186/ novita’ CG/Adler Boys Davide Ferrario in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/boys/f60187/ novita’ CG/Adler Futura Lamberto Sanfelice in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/futura/f60183/ novita’ CG/Vision Favolacce Fratelli D’Innocenzo in Dvd , Blu Ray e già On Demand su CG Digital https://www.cgentertainment.it/film-dvd/favolacce/f22199/ riscoperte CG/Grimaldi/CinemaZero Fascista Nico Naldini Per la prima volta in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/fascista/f60060/ riscoperte CG/Surf Cronaca di un amore Michelangelo Antonioni in Dvd , Blu Ray – Versione Restaurata https://www.cgentertainment.it/film-dvd/cronaca-di-un-amore/f6572/ riscoperte CG/Minerva Othello Orson Welles in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/otello/f33454/ riscoperte Mustang/RTI Acqua e sapone Carlo Verdone in Dvd, Nuova Edizione da Master HD https://www.cgentertainment.it/film-dvd/acqua-e-sapone/f3181/ riscoperte Mustang/RTI Italian Fast Food Lodovico Gasparini in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/italian-fast-food/f20819/ riscoperte Mustang/RTI Gran bollito Mauro Bolognini in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/gran-bollito/f20125/ riscoperte Mustang/RTI La brutta copia Massimo Ceccherini in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/la-brutta-copia/f20820/ riscoperte Mustang/RTI Forever – Per sempre Walter Hugo Khouri Per la prima volta in Dvd https://www.cgentertainment.it/novita/ riscoperte Mustang/RTI Non perdono nessuno! Sono la collera del vento Mario Camus in Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/non-perdono-nessuno-sono-la-collera-del-vento/f3739/ Serie Tv CG/Taodue Squadra mobile – Operazione Mafia Capitale Alexis Sweet Box 3 Dvd https://www.cgentertainment.it/film-dvd/squadra-mobile-operazione-mafia-capitale/f64006/

USCITE 21 OTTOBRE: