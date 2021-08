Mustang Entertainment i DVD e Bluray di Agosto e Settembre

Tutte le novita’ distribuite in home video da Mustang il 31 agosto e il 9 settembreuna nuova stagione all’insegna del grande cinema: Woody Allen, Pupi Avati e riscoperte cult.

NOVITA’:

DAL 31 AGOSTO

LEI MI PARLA ANCORA il nuovo film di Pupi Avati, liberamente tratto dall’omonimo libro di Giuseppe Sgarbi. Nastro d’argento speciale 2021 a Renato Pozzetto (in Dvd ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital).

THE 2nd, thriller adrenalinico con Ryan Philippe (in Dvd e Blu Ray ed. CG/Adler).

Dopo “Kedi la città dei gatti” una nuova avventura felina, S.O.S. GATTO: nel docufilm di Rob Fruchtman e Steven Lawrence i gatti di New York ci invitano a scoprire attraverso i loro occhi la città (in Dvd ed. CG/Wanted e On Demand su CG Digital).

DAL 9 SETTEMBRE

La commedia che segna il grande ritorno di Woody Allen RIFKIN’S FESTIVAL: con il suo consueto surreale umorismo, Allen mescola situazioni al limite dell’assurdo con storie dall’intreccio romantico (in Dvd e Blu Ray ed. CG/Vision – già disponibile On Demand).

Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, torna alla regia con una commedia intergenerazionale MORRISON: una storia di vita, amicizia, speranza e amore per la musica (in Dvd e On Demand su CG Digital – ed. CG/Vision). NASTRI D’ARGENTO 2021: premio al protagonista Lorenzo Zurzolo come Personaggio dell’anno.

THE KELLY GANG: la storia vera del più famoso e giovane bandito d’Australia! Con George MacKay (“1917”), Nicholas Hoult (“X Men”), Darce Montgomery (“Stranger Things”) e Russell Crowe.

Dal romanzo “La ballata di Ned Kelly” di Peter Carey (in Dvd e Blu Ray ed. CG/Adler).

Il film di Jan Komasa Candidato agli Oscar come Miglior Film Straniero CORPUS CHRISTI: l’incredibile storia vera di un giovane ex detenuto che si finge sacerdote in una piccola comunità avvolta da segreti e misteri (in Dvd e On Demand su CG Digital – ed. CG/Wanted).

UN’EDUCAZIONE PARIGINA di Jean Paul Civeyrac: un racconto di formazione che trasuda entusiasmo, passione e un grande amore per il cinema(in Dvd e On Demand su CG Digital – ed. CG/Fil Rouge Media).

RISCOPERTE E PRIME VOLTE IN HOME VIDEO:

DAL 31 AGOSTO

Arrivano per la prima volta in Dvd grazie a Mustang Entertainment due film cult degli anni ’80: SBAMM! di Franco Abussi con un esordiente Ezio Greggio, pubblicato nella collana “Demenziali all’italiana” con

introduzione a cura del prof. e critico Rocco Moccagatta, e SPOSERO’ SIMON LE BON di Carlo Cotti, tratto dall’omonimo romanzo di Clizia Gurrado, primo best-seller italiano scritto da una teenager. Da nuovo Master HD viene pubblicato un western classico della scuola italiana, UNA PISTOLA PER RINGO diretto da Duccio Tessari con Giuliano Gemma (in Dvd Ed. Mustang).

DAL 9 SETTEMBRE

Mustang propone una nuova edizione Dvd da master HD di AL DI LA’ DELLE NUVOLE, il film del maestro Michelangelo Antonioni prodotto da Wim Wenders, con interviste esclusive a Enrica Fico Antonioni e a Felice Laudadio a cura del regista e critico Marco Spagnoli. Nuova edizione Dvd da master HD anche per LA PARTITA di Carlo Vanzina, pubblicato da Mustang nella collana “L’Italia di Carlo e Enrico Vanzina” con extra a cura del professore e critico Carlo Moccagatta.

SEGUE LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DELLE USCITE DEL 31 AGOSTO E 9 SETTEMBRE

USCITE 31 AGOSTO:

novita’ CG/Vision Lei mi parla ancora Pupi Avati in Dvd e On Demand su CG Digital novita’ CG/Adler The 2nd Brian Skiba in Dvd e Blu Ray novita’ CG/Wanted S.O.S. Gatto Rob Fruchtman \ Steven Lawrence in Dvd novita’ CG/Adler Amazing Grace Alan Elliott \ Sydney Pollack in Dvd riscoperte Mustang La teta y la luna Bigas Luna in Dvd NUOVA EDIZIONE DA MASTER HD riscoperte Mustang Sposerò Simon Le Bon Carlo Cotti PER LA PRIMA VOLTA in Dvd riscoperte Mustang Sbamm! Franco Abussi PER LA PRIMA VOLTA in Dvd riscoperte Mustang Il burbero Castellano e Pipolo in Dvd riscoperte Mustang Il bisbetico domato Castellano e Pipolo Nuova Edizione Dvd riscoperte Mustang Una pistola per Ringo Duccio Tessari in Dvd NUOVA EDIZIONE DA MASTER HD riscoperte Mustang Shango, la pistola infallibile Edoardo Mulargia in Dvd riscoperte Mustang Sono un fenomeno paranormale Sergio Corbucci in Dvd riscoperte CG Le calde notti di Lady Hamilton Christian-Jaque in Dvd riscoperte CG/Surf Film Giornata nera per l’ariete Luigi Bazzoni in Dvd riscoperte CG/Surf Film Le diciottenni Mario Mattòli in Dvd riscoperte CG/Universal Blackhat Michael Mann in Dvd e Blu Ray Serie Tv CG/Taodue Rosy Abate – Prima Stagione Beniamino Catena Box 3 Dvd Serie Tv CG/Taodue Il Testimone Michele Soavi in Dvd

USCITE 9 SETTEMBRE: