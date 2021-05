Mr. Nobody – Recensione del Bluray del film con Jared Leto

Mr. Nobody: Ci sono voluti circa 12 anni dalla sua presentazione a Venezia nel 2009, ma finalmente il bellissimo film con protagonista Jared Leto, diretto dal belga Jaco van Dormael, è finalmente disponibile per il mercato Home Video italiano grazie alla distribuzione di Eagle Pictures su licenza Bim Distribuzione.

Un bambino è al binario di una stazione con i suoi genitori. Il treno sta per partire. Deve salire sul vagone e partire con sua madre o restare con suo padre? Una moltitudine di vite possibili scaturiscono da questa importantissima scelta. Tutte le vite meritano di essere vissute perchè limitarsi ad una sola esistenza?

Siamo nel 2029 e l’umanità è ormai immortale. L’ultimo uomo destinato ad una morte naturale, e per questo protagonista di un reality di successo, è Nemo Nobody (Jared Leto). Chi è veramente il Signor Nobody?

Presentato in anteprima mondiale alla 66° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e vincitore del Premio Osella, Mr. Nobody è sicuramente uno dei film di fantascienza più riusciti degli ultimi 20 anni.

Diretto dal belga Jaco Van Dormael (Dio esiste e vive a Bruxelles) e con protagonisti star internazionali come Jared Leto, Diane Kruger, Juno Temple, Rhys Ifans e Natasha Little tra i tanti, è ritenuto da molti appassionati del genere un vero capolavoro che per anni è rimasto nascosto al pubblico Italiano.

Finalmente dopo il suo arrivo nella programmazione di Sky e Netflix, il Signor Nessuno è disponibile dal 5 maggio anche in DVD e Bluray per la prima volta in Italia.

Una storia di vita e d’amore che si sviluppa su diversi piani narrativi. Il destino è composto di scelte giuste e sbagliate, che possiamo prendere direttamente o subire indirettamente.

Convincente la prova di Jared Leto in una delle sue migliori performance. Assolutamente geniale l’espediente narrativo che si sviluppa tra le scelte di un uomo che ripercorre la sua vita da molti punti di vista.

Prodotto e distribuito da Eagle Pictures, su licenza di Bim Distribuzione, il Bluray di Mr. Nobody arriva sul nostro mercato in una splendida edizione con slipcase di cartone e amaray di colore bianco.

Tecnicamente il disco è impeccabile e accompagnato da oltre 40 minuti di materiale extra. La versione del film è quella cinematografica priva dei 16 minuti aggiunti dal regista successivamente per la sua director’s cut.

Il trasferimento domestico è stato affidato al laboratorio Pixelman di Roma, uno degli studi specializzati più attivi del nostro mercato, il risultato è un quadro video di buona qualità che compiace per il mantenimento della presenza di grana naturale, un dettaglio morbido ma solidissimo, che si esalta nei primi piani e sui volti dei protagonisti, e una pulizia generale convincente.

Alcune perplessità permangono nella gestione delle scene più scure, in cui sono visibili leggeri segni di cedimento in alcuni contorni ma nulla di catastrofico.

Sul versante audio troviamo due performanti tracce in formato 5.1 DTS HD MA, sia per il doppiaggio italiano che per la lingua originale. Entrambe risultano ben bilanciate e cristalline nel riproporre ogni passaggio del film. Preferenza alla codifica originale.

Fiore all’occhiello di questa uscita è sicuramente il reparto extra. Un solo contenuto di approfondimento dalla lunga durata e dal grande interesse.