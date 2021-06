Mario Golf: Super Rush – Da oggi disponibile su Nintendo Switch

La stagione estiva è cominciata e, quest’anno più che mai, porta con sé la voglia di stare e divertirsi insieme. Quando si tratta di giocare in compagnia, non c’è davvero miglior alleato che l’idraulico baffuto più famoso al mondo, che da oltre 35 anni fa divertire grandi e piccini con alcuni dei più amati videogame multigiocatore di sempre. Super Mario fa il suo ritorno su Nintendo Switch ed è pronto ancora una volta a regalare dei momenti di divertimento condiviso indimenticabili con il nuovissimo Mario Golf: Super Rush. Un party game da godersi in compagnia degli amici o di tutta la famiglia che, con il suo ritmo frenetico e il suo golf rivisitato in chiave multiplayer, ha conquistato anche una vera giocatrice di golf, Lucrezia Colombotto Rosso.

La campionessa, che fa parte della Squadra Nazionale Professionisti della Federazione Italiana Golf ed è una delle possibili giocatrici che rappresenteranno l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si è divertita in compagnia dell’ultimo videogioco di Super Mario grazie agli speciali comandi di movimento che simulano una vera mazza da golf e alle tante modalità, dalle più classiche alle più folli, che lo caratterizzano. La golfista professionista, classe ’96, è una proette che compete regolarmente nel Ladies European Tour (LET), il massimo circuito europeo, e tra i suoi risultati più importanti troviamo la medaglia d’oro al Qualifier Europeo dello US Women’s Open nel 2019 e la terza posizione nel ranking di accesso al LET che le ha garantito nel 2020, per il quarto anno, l’ingresso al circuito.

Il green virtuale è però decisamente diverso da quello reale e, al contrario di quello che si potrebbe pensare, la vittoria per Lucrezia non è sempre scontata: d’altronde, Mario Golf: Super Rush è molto più di un gioco di golf e per andare in buca non serve essere dei golfisti provetti! L’esperienza di gioco è infatti accessibile e divertente, anche grazie agli speciali comandi di movimento*: basterà impugnare un controller Joy-Con di Nintendo Switch come se fosse una vera mazza da golf e il personaggio riprodurrà fedelmente tutti i movimenti e gli swing del giocatore. Per chi preferisce un’esperienza da videogiocatore più tradizionale, è comunque possibile giocare con i pulsanti in maniera classica.

Con Mario Golf: Super Rush, igiocatori potranno scegliere tra un ricco cast di 16 personaggi del Regno dei Funghi, ognuno con diversi punti di forza e dotato delle proprie uniche mosse speciali: dagli iconici Mario e Luigi, passando per la principessa Peach e Toad, fino ad arrivare a quelli più inusuali come Re Bob-omba e Plakkoopa. Ogni partita sarà sempre diversa dalla precedente grazie alle sei differenti ambientazioni tra cui scegliere, che prevedono percorsi standard, ma anche quelli con pericoli speciali in grado di rendere i match imprevedibili e avvincenti.

Sarà possibile affrontare il fairway con un massimo di altri tre compagni in locale e online** in tantissime modalità di gioco, tra cui l’innovativo Speed Golf, una particolarissima gara in cui i giocatori partono all’unisono e corrono lungo il percorso per essere i primi a mettere la palla in buca. Per i più temerari è inoltre disponibile Battaglia Golf, una variante ancora più frenetica dello Speed Golf in cui sono in gioco nove buche contemporaneamente: il primo giocatore a segnare tre buche ha diritto alla vittoria ed è quindi fondamentale stare sempre davanti agli avversari per non rischiare di perdere.

Senza scordarsi delle modalità più classiche, in primis Golf Standard, in cui ogni colpo conta ed è il punteggio più basso a trionfare. Infine, i giocatori solitari potranno vivere un’avventura che racconta il percorso da principianti a professionisti in Avventura Golf. Con il proprio Mii personalizzato, potranno imparare a giocare e affrontare una serie di sfide mentre interagiscono con i noti personaggi del Regno dei Funghi. Acquisendo man mano esperienza sarà possibile far salire di livello e personalizzare il proprio avatar virtuale, che potrà essere utilizzato anche nelle modalità multiplayer.

Con Mario Golf: Super Rush, la serie Mario Golf fa ritorno nel capitolo più rapido di sempre, questa volta su Nintendo Switch. Da oggi 25 giugno 2021 i giocatori possono unirsi a tantissimi e differenti personaggi del mondo di Super Mario in diverse modalità multiplayer o da soli.

Note:

* I controlli dei movimenti non possono essere usati durante Avventura Golf.

** Il gioco online richiede una connessione a Internet. Per usufruire dei servizi online devi creare un account Nintendo e accettare il relativo Accordo. Si applica la Policy sulla privacy dell’account Nintendo. Alcuni servizi online potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Il gioco online richiede un servizio con iscrizione a pagamento.