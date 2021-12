Malignant – Recensione del Bluray del film e Video Unboxing della Steelbook

Malignant: Il nuovo film di James Wan (The Conjuring) è ora disponibile in Bluray per la distribuzione di Warner Bros. Entertainment Italia. Leggi la nostra recensione e guarda il video Unboxing della Steelbook. Disponibile in tutti gli store fisici e online dal 25 novembre 2021.

Madison (Annabelle Wallis) dopo una furiosa lite con il suo compagno, viene sempre più spesso paralizzata da visioni scioccanti di orribili omicidi. Durante le indagini della polizia, il suo tormento peggiora quando scopre che questi sogni ad occhi aperti sono delle terrificanti realtà legate al suo misterioso passato.

Dopo la pausa action di “Aquaman” e “Fast & Furious 7“, James Wan, torna alle ambientazioni horror con un thriller in salsa slasher metafora della dualità di un individuo.

L’intrigante narrazione e la piacevole, e attratti sorprendente, estetica visiva sono gli ingredienti base della sua cinematografia che tornano prepotentemente anche in questa occasione. Alcuni spettatori probabilmente derideranno la soluzione finale, ma chi analizza il linguaggio dell’opera e la sua lettura psicoanalitica ne resterà affascinato.

Prodotta e distribuita da Warner Bros. Entertainment Italia l’edizione in Bluray in nostro possesso di Malignant, viene accompagnata da una bellissima steelbook che potete ammirare nel nostro video unboxing che troverete di seguito.

La trasposizione domestica presenta un quadro video privo di imperfezioni, girato in digitale mostra immagini pulite, lucenti, felicemente dettagliate e prive di grossolani artefatti o evidentissimi errori di compressione.

Sul versante audio troviamo una traccia in 5.1 Dolby Digital per il doppiaggio italiano. Più che sufficiente per guardare il film nella nostra lingua madre. Mentre la controparte inglese viene offerta in una potente codifica in 5.1 DTS HD MA.

Un solo ma interessante extra tra i contenuti speciali.