Magari Resto in Dvd e On Demand con CG

Prodotto da Prism Consulting e distribuito nelle sale italiane a settembre 2020 da Draka Distribution in collaborazione con Conform Magari Resto di Mario Parruccini è ora disponibile in Dvd e On Demand per il noleggio e l’acquisto digitale. Il film coniuga i toni spensierati della commedia a una riflessione più profonda sull’importanza che certe scelte possono avere per dare una nuova e inaspettata direzione alla propria vita.

A Marina di Camerota, nella splendida cornice del Cilento, Francesca (Caterina Misasi) si sta preparando per il suo matrimonio ma sente che qualcosa nella sua vita non torna. Attorniata dalle sue amiche storiche e dai preparativi che fervono, la ragazza comincia a farsi domande importanti e a cercare risposte là dove ha sempre costruito le sue certezze più solide, trovando aiuto nel suo consigliere di sempre, Don Fabio (Enrico Lo Verso). Finirà per inciampare in una verità che sovvertirà completamente l’ordine della sua vita, mettendo in discussione tutti i suoi punti fermi. Capirà di essere pronta a ritrovare sé stessa.

Di Mario Parruccini Con Caterina Misasi, Enrico Lo Verso, Rosaria De Cicco, Veronica Maya, Emiliano De Martino, Pietro De Silva, Pier Luigi Misasi. Italia 2020, 92 minuti

È possibile acquistare il Dvd nei migliori store e vedere il film On Demand sulle principali piattaforme. “Magari Resto” è disponibile anche sulla piattaforma CG Entertainment a questo link: https://www.cgentertainment.it/film-dvd/magari-resto/f60079/