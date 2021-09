Lei mi parla ancora in DVD autografato da Pupi Avati

Sono ora disponibili 100 copie Dvd di Lei mi parla ancora autografate dal maestro Pupi Avati in esclusiva sul sito cgentertainment.it e fino ad esaurimento scorte.

Liberamente tratto dal libro “Lei mi parla ancora” di Giuseppe Sgarbi il film di Pupi Avati racconta la storia di Nino e Caterina e di un amore lungo 65 anni. Con un sorprendete Renato Pozzetto – candidato ai David di Donatello e ai Globi d’oro come migliore attore protagonista e premiato con il Nastro D’argento speciale – Stefania Sandrelli, Fabrizio Gifuni, Isabella Ragonese, Chiara Caselli, Lino Musella, Nicola Nocella e con Gioele Dix, Serena Grandi con la partecipazione di Alessandro Haber, “Lei mi parla ancora” è un film Sky Original co-prodotto da BARTLEBYFILM e VISION DISTRIBUTION in collaborazione con DUEA FILM.

Nino e Caterina sono sposati da sessantacinque anni e si amano profondamente dal primo momento che si sono visti. Alla morte di Caterina, la figlia Elisabetta, nella speranza di aiutare il padre a superare la perdita della donna che ha amato per tutta la vita, gli affianca un editor con velleità da romanziere per scrivere, attraverso i suoi ricordi, un libro sulla storia d’amore fra Nino e Caterina. Amicangelo, scrittore che ha alle spalle un divorzio costoso e complicato, accetta il lavoro solo per soldi e si scontra immediatamente con la personalità di Nino, un uomo profondamente diverso da lui. Ma, poco a poco, Amicangelo riuscirà ad entrare nel mondo di Nino fatto di ricordi vividi e sentimenti pulsanti. Nino, anche dopo la scomparsa dell’amata Caterina riesce ancora a comunicare con lei, a sentirla accanto a sé ogni giorno. Amicangelo si avvicinerà sempre di più al mondo ricco di pensieri, di amore, di emozioni che Nino tenta di conservare gelosamente. Nascerà così tra i due uomini una complicità sincera che porterà Nino a fidarsi del suo editor e a raccontargli i suoi pensieri più profondi. Amicangelo, dal canto suo, imparerà quanta ricchezza nella vita di un uomo può portare un sentimento così profondo e inattaccabile.

Il Dvd autografato di “Lei mi parla ancora” e altre imperdibili edizioni da collezione sono disponibili nella sezione ESCLUSIVE a questo indirizzo www.cgentertainment.it/escluive.