Le Streghe – Recensione del Bluray del film di Robert Zemeckis

Le Streghe: Dopo la presentazione in anteprima alla18° edizione di “Alice nella Città”, evento parallelo e indipendente della Festa del Cinema di Roma, e il mancato passaggio al cinema con l’approdo direttamente sulle piattaforme digitali, l’ultima fatica del maestro Robert Zemeckis è ora disponibile in DVD e Bluray per la distribuzione di Warner Bros. Entertainment Italia.

Il film fantasy diretto dal regista premio Oscar Robert Zemeckis (“Forrest Gump“, “Ritorno al futuro”) si avvale di un cast di stelle hollywoodiane di tutto rispetto: premi Oscar Anne Hathaway (“Ocean’s 8“) e Octavia Spencer (“La forma dell’acqua – The Shape of Water“), il candidato all’Oscar Stanley Tucci (i film di “Hunger Games“, “Amabili resti”) e il pluripremiato comico leggendario Chris Rock.

Rivisitando per un pubblico moderno l’amato racconto di Roald Dahl, edito in Italia da Salani editore nella prestigiosa collana Gli Istrici, la visione innovativa de “Le streghe” di Zemeckis, narra la storia commovente e ricca di humor nero di un giovane orfano (Bruno) che, alla fine del 1967, va a vivere con la sua adorata nonna (Spencer) a Demopolis, una cittadina rurale dell’Alabama.

Il ragazzo e sua nonna si imbattono in alcune streghe apparentemente glamour ma completamente diaboliche, così la nonna saggiamente decide di portare il nostro giovane eroe in una sfarzosa località balneare. Purtroppo arrivano esattamente nello stesso momento in cui la Strega Suprema (Hathaway) ha riunito la sua congrega di fattucchiere di tutto il mondo -sotto copertura- per portare a termine i suoi piani malefici.

Vi abbiamo già parlato dell’ultimo avvincente film per ragazzi diretto dal papà di Ritorno al Futuro, qui la nostra recensione, ed oggi finalmente possiamo analizzare insieme a voi l’attesa versione Home Video in HD.

Prodotta e distribuita da Warner Bros. Entertainment Italia, il Bluray di Le Streghe, mostra un comparto tecnico di tutto rispetto e brevi ma interessanti contenuti speciali.

Il quadro video si mostra visivamente privo di imperfezioni, il dettaglio e la definizione appaiono convincenti, i colori sono brillanti e non si segnalano evidenti sbavature. Ottima anche la gestione della compressione.

Sul versante audio troviamo la canonica traccia in 5.1 Dolby Digital dedicata al doppiaggio italiano di Warner Bros.. Un formato privo di reali difetti ma che non tiene il passo davanti alla potenza e ampiezza del suono della codifica in 5.1 DTS HD Master Audio della lingua inglese.

Breve ma interessante il reparto dei contenuti speciali.