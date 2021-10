Le Sorelle Gremillet – Il sogno di Sara – Recensione della graphic novel in libreria con Tunué

Le sorelle Gremillet – Il sogno di Sara: Un favola sull’essere sorelle, sulle difficoltà della vita familiare che a volte può essere più spaventoso di una foresta oscura.

Sara, Cassiopea e Lucille sono tre sorelle, con tre personalità profondamente diverse tra loro. Una dominante, l’altra sognatrice e artistica mentre l’ultima introversa, ma pur nelle grandi differenze che le caratterizzano di sicuro condividono la stessa famiglia con lo stesso passato misterioso da svelare. Sara in particolare è visitata durante la notte da un sogno ricorrente, un messaggio dal suo inconscio che la spinge ad affrontare gli aspetti non risolti della sua esistenza e della vita familiare.

Le Sorelle Gremillet – Il sogno di Sara è la parabola sotto forma di graphic novel del doloroso processo di disvelamento e rielaborazione del passato familiare, processo che deve essere necessariamente compiuto in tutte le famiglie dalle nuove generazioni.

I traumi familiari rimossi come mezzo per le sorelle di affrontare i propri fantasmi interiori e ritrovare il valore della sorellanza, pur nelle diversità.

LE SORELLE GREMILLET

Tunué

Collana Prospero Extra Cm 19,5×27

pp. 72 a colori, cartonato Euro 16,90

ISBN 9788867903917

Dal 30 settembre Tunué porta nelle librerie italiane questa graphic novel rappresentata con un tratto leggero e sognante e dai colori vividi, grazie all’arte di Alessandro Barbucci e alla scrittura di Giovanni Di Gregorio in collaborazione con lo stesso Barbucci, che affronta con inaspettata leggerezza una tematica di grande profondità.

Le Sorelle Gremillet – Il sogno di Sara è solo il primo libro di quella che sarà una saga che in questo primo capitolo ha visto vede personaggio principale Sara ma che proseguirà nel tratteggiare con maggiore attenzione le caratteristiche di Cassiopea e Lucille per poi proseguire con le altre componenti femminili della storia. Una saga tutta al femminile che sta conquistando il mercato francese ma che presto proseguirà anche in Italia.

Le sorelle Gremillet – Il sogno di Sara è disponibile dal 30 settembre nelle librerie italiane.

GLI AUTORI

Alessandro Barbucci

Inizia già a 18 anni a lavorare per la Walt Disney Company. Nel 1997 crea, con Elisabetta Gnone e Barbara Canepa, il mondo delle W.I.T.C.H., con il quale riscuote un successo a livello mondiale, quarta rivista al mondo per diffusione. In seguito, ha firmato diverse serie di successo internazionale, tra cui Monster Allergy, Sky Doll ed Ekhö.

Giovanni Di Gregorio

Collabora regolarmente con Sergio Bonelli Editore alle serie di Dylan Dog e Dampyr, con Walt Disney Company (Topolino, Monster Allergy). Ha anche lavorato a diverse serie animate di fama internazionale e si occupa anche di storytelling per videogiochi.