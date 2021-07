Last Action Hero – L’Ultimo Grande Eroe – Recensione del 4K Bluray del Film

Last Action Hero – L’Ultimo Grande Eroe: Il film diretto da John McTiernan con protagonista Arnold Schwarzenegger è finalmente disponibile in versione Ultra HD, realizzata con l’utilizzo della nuova rimasterizzazione in Digital Intermediate 4K. Disponibile dal 7 Luglio per la distribuzione in Eagle Pictures con card da collezione numerata (1000 copie) della linea 4Kult.

Dal mondo celluloide a quello reale, le spettacolari avventure di Jack Slater (Arnold Schwarzenegger) un supereroe dello schermo costretto a lasciare il suo mondo per aiutare un suo piccolo fan Danny (Austin O’Brien) a recuperare un biglietto magico, caduto nelle mani di una banda di malviventi, che permette il passaggio tra le due dimensioni. Ma nella New York reale i pugni fanno male davvero e una pistola può uccidere sul serio.

Il regista John McTiernan, autore di pietre miliari del cinema action come “Predator” e “Die Hard“, firma l’ennesima pellicola di successo degli indimenticabili anni’90 in compagnia del leggendario Arnold Schwarzenegger.

Caratterizzato da una colonna sonora Hard Rock/Metal spaziale (AC/DC, Tesla, Megadeth, Aerosmith, Anthrax e Alice in Chains tra i tanti) il film ci presenta due protagonisti indimenticabili: l’antieroe del cinema action anni’80 e ’90 e il prototipo del ragazzino nerd appassionato di cinema e fan sfegatato del suo eroe in celluloide.

Un film ancora oggi divertentissimo, ricco di battute indimenticabili, citazioni e con quel giusto mix di film d’azione misto fantasy e commedia che lo ha reso un cult generazionale.

Distribuito da Eagle Pictures, su licenza e produzione Sony Pictures, il 4K di Last Action Hero, presenta un comparto tecnico di qualità e un recupero prezioso in sede di extra.

Come già affermato in apertura, il satirico film action con protagonista il grande Arnold, viene presentato oggi con una nuova rimasterizzazione in 4K che mette in mostra, sui nostri pannelli domestici, un quadro video sfavillante che migliora tutto quello che si poteva migliorare rispetto al precedente Bluray, non presente in questa release perché distribuito in Italia da CG Entertainment, sempre su licenza Sony Pictures .

Grana presente e sempre costante e un dettaglio ricco di informazioni anche nelle scene più scure, sono il fiore all’occhiello di questa nuova edizione.

Ottimo il miglioramento ottenuto in sede di illuminazione e definizione, così come quello della profondità di campo che permette di scoprire dettagli mai realmente notati in passato. Impressionante anche la resa dei volti, dei tessuti e di tutti gli oggetti in scena. Nulla da dire il passaggio all’ultra definizione è doveroso.

Per quanto riguarda il versante audio dobbiamo segnalare un passo indietro per il doppiaggio italiano, oggi proposto da Sony Pictures in 5.1 Dolby Digital, di discreta fattura, e non più in formato DTS HD come nel recente passato.

Scelta probabilmente dettata dalla volontà di realizzare un solo disco per tutto il mondo che ha ridotto lo spazio dati a disposizione. Notevole e di altro spessore tecnico la codifica Dolby Atmos dedicata alla lingua originale inglese. Spaziale nella potenza, pulizia e bilanciamento del suono, ogni passaggio è riproposto fedelmente e con una limpidezza squillante.

Recuperati finalmente i vecchi contenuti speciali presenti nell’edizione DVD e mai riproposti nella successiva stampa in Bluray.

Vi ricordiamo che in questa edizione è presente solo il disco 4K perché in Italia i diritti di distribuzione del film in Bluray sono esclusiva di CG Entertainment che ha acquistato l’esclusività temporanea per la distribuzione di un pacchetto di titoli Sony Pictures e Universal Pictures.

All’interno della confezione è presente invece una card da collezione numerata (1000 copie) della linea 4Kult di Eagle Pictures.