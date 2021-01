Lacci – Recensione del Bluray del film con Alba Rohrwacher e Luigi Lo Cascio

Lacci: Il film di Daniele Luchetti, tratto dal romanzo di Domenico Starnone, con Alba Rohrwacher e Luigi Lo Cascio è disponibile in DVD e Bluray dal 20 Gennaio grazie alla distribuzione di Eagle Pictures su licenza 01 Distribution.

Presentato fuori concorso alla 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e basato sul romanzo di Starnone, nella lista dei 100 migliori libri del 2017 redatta dal New York Times, Lacci, è un racconto spietato su ciò che rimane quando l’amore finisce.

Napoli, primi anni ‘80: Aldo (Luigi Lo Cascio) e Vanda (Alba Rohrwacher) sono una coppia di novelli sposi che mossi dall’amore e dal desiderio di indipendenza decidono di convolare a nozze giovanissimi. Trent’anni dopo sono ancora sposati ma qualcosa nel loro matrimonio è cambiato. Aldo si sente soffocare, crede di aver perso la sua libertà ed è attratto da una giovane studentessa. Deciso a vivere questa avventura, Aldo abbandona la sua vita a Napoli e scappa a Roma pur sapendo che il suo posto è al fianco della sua famiglia.

Un dramma sui sentimenti, una storia di lealtà ed infedeltà, di rancore e vergogna, un racconto di famiglia. Il film è arricchito da un cast stellare, che annovera anche Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini e Linda Caridi. Se volete sapere di più sul film vi rimandiamo alla nostra recensione che trovate qui.

Distribuito da Eagle Pictures, su licenza 01Distribution, il Bluray di Lacci offre un comparto tecnico di qualità e brevi contenuti di approfondimento.

Girato in digitale il quadro video mostra immagini convincenti alle quali sono state applicati filtri digitali per donare il giusto look al film. Il dettaglio e la definizione sono morbidi ma non per questo non apprezzabili. Non si segnalano evidenti problematiche e la compressione è ben gestita.

Sul versante audio abbiamo una codifica 5.1 DTS HD Master Audio di buona qualità e priva di imperfezioni grazie all’ottimo bilanciamento dei volumi.

Due soli extra nei contenuti speciali: