La Scelta di Anne – L’Evénement – Recensione del DVD del Film Leone D’oro a Venezia 78 di Audrey Diwan

La Scelta di Anne – L’Evénement: Il trionfale Leone d’Oro a Venezia, diretto da Audrey Diwan, è ora disponibile in DVD per la distribuzione di Eagle Pictures, su licenza e produzione Europictures.

Francia, 1963. Anne (Anamaria Vartolomei) è giovane studentessa, rimane inaspettatamente incinta. Temendo così di non riuscire a portare a termine gli studi e non volendo, a prescindere da questo, portare a termine una gravidanza non desiderata, Anne tenterà un aborto illegale. Una strada, questa, che le metterà contro tanto gli amici quanto la famiglia.

Leone d’Oro al Miglior film alla 78° Mostra del Cinema di Venezia. Una sorpresa inaspettata, va detto, poiché il film è passato decisamente in sordina durante il festival e non si fatica a indovinare perché.

La Scelta di Anne – L’Evénement è infatti lento e pedestre, poiché non fa altro che pedinare e tormentare il corpo per denunciarne superficialmente il suo vilipendio. Mediocre quindi, perché non stimola riflessioni, non invita a pensare, ma conduce solo a un freddo disagio sterile.

Perfino la scelta di eludere quanti più aspetti e dettagli visivi possibili della ricostruzione storica si rivela un blando espediente per rivendicare la contemporaneità degli assunti esposti: un atto di sfiducia nei confronti della portata emotiva di quanto messo in scena. Un peccato, perché data l’attualità e l’urgenza del tema sarebbe stato lecito aspettarsi di più.

Prodotto da Europictures e distribuito da Eagle Pictures, La Scelta di Anne – L’Evénement, è ora disponibile solo in DVD in elegante amaray dorata.

Tecnicamente parlando è un DVD privo di grossolane imperfezioni, nei limiti del supporto utilizzato, ma purtroppo anche di extra.

Visivamente il quadro è limpido e discretamente definito. Il comparto audio vede la presenza di due tracce in 5.1 Dolby Digital (Italiano e francese) chiare e ben bilanciate.

Non pervenuti i contenuti speciali.