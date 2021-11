La Notte del Giudizio per Sempre – Recensione del Bluray del Film

La Notte del Giudizio per Sempre: Un Texas rosso sangue per l’ultimo capitolo della fortunata saga, creata da James DeMonaco e prodotta da Jason Blum, ora in Bluray con Universal Pictures Home Entertainment e Warner Bros. Entertainment Italia.

Durante l’annuale notte dello Sfogo, un gruppo di ribelli decide di prolungare il tempo legalmente previsto e, al suono della sirena all’alba, persevera nello spargimento di sangue e violenza. A farne le spese, una famiglia di un ranch in Texas.

Dopo un aberrante prequel, l’orrendo “La prima notte del giudizio”, la saga rimonta in qualità. Bastava poco, direte? Eppure La Notte del Giudizio per Sempre è un riuscito cocktail di critica politica (anche se il film è uscito con Biden già presidente, si guarda ancora al razzismo trumpiano e all’immigrazione) e azione (quest’ultima in dosi davvero massicce), con un forte accento western dato da contesto e ambientazione.

Certo, mancano la tensione morale e i rimandi carpenteriani dei film di James DeMonaco e forse questo quinto capitolo soffre ormai di una certa ripetitività. Il che non significa che lo spettacolo non sia efficace, anzi, regge ancora benissimo.

Per un eventuale sesto capitolo però sarà necessaria una svolta più drastica e originale.

La Notte del Giudizio per Sempre – Il Bluray a cura di Davide Belardo

Prodotto da Universal Pictures Home Entertainment, e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, il Bluray de La Notte del Giudizio per Sempre, offre un comparto tecnico di qualità ma pochi e brevi contenuti di approfondimento.

Visivamente il trasferimento domestico è convincente e assolutamente godibile. Presenta dei piccoli segni di banding in alcune panoramiche del cielo, ma onestamente è un difetto che segnaliamo più per dovere di cronaca che per una reale mancanza di un quadro in realtà limpido, definito e dettagliato. Promosso.

Sul versante audio troviamo una traccia italiana in 5.1 Dolby Digital di buona fattura e più che sufficiente per godersi il film nella nostra lingua. L’originale inglese viene servito in una mirabolante codifica in Dolby Atmos eccellente e ponente nel sottolineare ogni momento del film.

Pochi e brevissimi i contenuti speciali.