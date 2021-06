La Decima Vittima in Bluray in edizione da collezione

Il soggetto originale, gli appunti di Elio Petri e le foto di Tazio Secchiaroli tra i contenuti del volume esclusivo.

Grazie a CG entertainment e Surf Film è partita la campagna di crowdfunding START UP! per pubblicare per la prima volta in BLU RAY LA DECIMA VITTIMA, il film cult di Elio Petri con Marcello Mastroianni e Ursula Andress.

La LIMITED EDITION sarà accompagnata da un volume fotografico e testuale che conterrà: la riproduzione di 40 foto dal set del film realizzate da Tazio Secchiaroli, la riproduzione del soggetto originale del film (per gentile concessione di Paola Petri e del Museo del Cinema di Torino),

la riproduzione di pagine inedite di appunti dattiloscritti di Elio Petri (per gentile concessione di Paola Petri) ed un saggio sul film.

Arricchisce ulteriormente questa edizione numerata da collezione (500 copie) il documentario

“Elio Petri, Appunti su un autore” di Federico Bacci, Nicola Guarnieri, Stefano Leone.

COME PARTECIPARE AL CROWDFUNDING

LA DECIMA VITTIMA Limited Edition sarà pubblicata solo al raggiungimento di 300 copie pre-acquistate entro il 5 luglio sulla piattaforma di CG Entertainment a questo indirizzo: https://tinyurl.com/yfz732ba

TUTTI I DETTAGLI SULLA LIMITED EDITION:

– Blu-ray da Master HD

– Slipcase di cartone con nuovo artwork

– Artwork originale per l’ Amaray interno

– Numerazione della copia limitata ai primi 500 PZ

– Il nome di tutti i partecipanti all’operazione all’interno della confezione (500 COPIE)

EXTRA:

Il documentario “Elio Petri, Appunti su un autore” di Federico Bacci, Nicola Guarnieri, Stefano Leone presentato alle Giornate degli Autori alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2005.

La carriera cinematografica di Elio Petri narrata attraverso le interviste ai collaboratori e l’autore stesso. Testimonianze di: Robert Altman, Ursula Andress, Bernardo Bertolucci, Florinda Bolkan, Flavio Bucci, Lino Capolicchio, Marina Cicogna, Dante Ferretti, Gianni Fucci, Antonio Ghirelli, Giancarlo Giannini, Jean Gili, Marco Giusti, Tonino Guerra, Luigi Kuweiller, Carlo Lizzani, Enrico Lucherini, Francesco Maselli, Mariangela Melato, Giuliano Montaldo, Ennio Morricone, Franco Nero, Paola Pascolini, Berto Pelosso, Gillo Pontecorvo, Vanessa Redgrave, Marco Risi, Aggeo Savioli, Furio Scarpelli.

IL LIBRO:

Un volume fotografico e testuale (circa 80 pagine) in corso di composizione che conterrà:

la riproduzione di 40 foto sul set di Tazio Secchiaroli/ © David Secchiaroli provenienti dalle Collezioni Museo Nazionale del Cinema di Torino e per gentile concessione di questi dell’utilizzo delle immagini.

La riproduzione del SOGGETTO ORIGINALE DEL FILM (per gentile concessione di Paola Petri e del Museo Nazionale del Cinema di Torino).

La riproduzione di alcune PAGINE DATTILOSCRITTE INEDITE di Elio Petri sul film (per gentile concessione di Paola Petri).

Un saggio di approfondimento.

Questa edizione non sarà disponibile altrove.