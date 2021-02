La Casa del Terrore – Recensione del Bluray del film

La Casa del Terrore: Il sadico slasher che farà la gioia dei fan dell’horror ora in DVD e Bluray con Eagle Pictures su licenza Notorious Pictures.

Alcuni amici, durante la notte di Halloween, si avventurano in una misteriosa casa ai confini della campagna convinti di prendere parte a un gioco simil-escape room. Non sanno però che nella sinistra abitazione dimora un gruppo di sanguinari assassini mascherati che darà loro la caccia sterminandoli uno ad uno.

Esempio illustre di quell’horror che ogni tanto esplora luna park, escape room et similia. Terrificante, truce, scenico e splatter: quello che l’horror dovrebbe (e spesso fatica a) essere.

La progressione di raccapriccianti set-contesto è incalzante e claustrofobica e il gore centra il bersaglio. L’horror perfetto da guardare per Halloween o al cinema (a proposito: quanto sarebbe stato bello vederlo in sala!) con la fidanzata.

Nonostante qualche zoppicata nel finale e un breve epilogo “vendicativo” inutilissimo, La Casa del Terrore è decisamente sopra la media. Non sposta l’asticella del genere e non cerca sostrati o riferimenti meta-qualcosa e questo è proprio e paradossalmente il suo punto di forza: rimanere saldamente ancorato alla paura, al balzo sulla sedia (senza che ne derivi però una futile giostra di jumpscare), a una tensione finalmente libera da forzate indagini sulla natura del male.

Mille volte meglio del tedio formato kolossal di “IT”, che a differenza dei clown di “Haunt”, non è mai stato capace di spaventare.

Senza tempi morti, senza cali, senza una morale che non sia fieramente autoreferenziale: non ha importanza cosa o chi ci sia dietro la maschera, contano solo la caccia, la corsa alla sopravvivenza, l’espletamento del genere. Un gioco in cui il sadismo è un mezzo ma non il fine. Divertimento assicurato!

La Casa del Terrore – Il Bluray a cura di Davide Belardo

Distribuito da Eagle Pictures e prodotto da Notorious Pictures, il Bluray de La Casa del Terrore offre un comparto tecnico di buona fattura ma zero contenuti speciali.

Il master utilizzato è quello che Notorious Pictures aveva preparato per il passaggio in sala, e successivamente per quello televisivo nazionale, considerato che sono presenti a schermo alcuni cartelli in italiano come il titolo del film.

Visivamente è in linea con gli screenshot presenti in rete della versione USA anche se permane una maggiore, ma comunque leggera, morbidezza di troppo sul dettaglio e sulla definizione delle immagini. Nulla di preoccupante il quadro video resta comunque brillante, pulito e assolutamente godibile.

Sul versante audio troviamo due codifiche in 5.1 DTS HD Master Audio di ottima qualità, sia per il doppiaggio italiano che per la lingua originale. Entrambe risultano chiare e potenti nel sottolineare ogni momento di crudeltà.

Assente il reparto dei contenuti speciali in controtendenza alla massiccia dotazione di extra della versione a stelle e strisce. Non ci siamo.