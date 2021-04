L’Agnello di Mario Piredda in DVD con presentazione su CG Premiere

CG Entertainment è orgogliosa di distribuire dal 27 aprile On Demand e in Dvd L’AGNELLO il film di Mario Piredda con l’attrice rivelazione Nora Stassi e con Luciano Curreli, Piero Marcialis, Michele “Dr. Drer” Atzori (Michele Atzori).

Prodotto da Articolture con Rai Cinema, il film ha partecipato a Festival in tutto il mondo, tra cui l’Istanbul International Film Festival e il Moscow International Film Festival, e ha ottenuto riconoscimenti importanti: il Premio Suso Cecchi D’Amico 2020, il Premio del Pubblico, il Premio Giuria Giovani e il Premio Miglior Film al Festival Annecy Cinéma Italien 2020, Nora Stassi ha ricevuto la Menzione Speciale per la sua interpretazione ad Alice nella città – sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma 2020 e la Menzione Speciale Migliore Attrice Protagonista al Catania Film Festival 2020.

EDIZIONE HOME VIDEO E ON DEMAND – DAL 27 APRILE

Il Dvd sarà disponibile nei migliori negozi e store online, l’edizione digitale sarà disponibile per il noleggio e l’acquisto su CGdigital.it e sulle principali piattaforme On Demand.

EVENTO STREAMING CG PREMIERE – 29 APRILE

Per celebrare l’uscita del film il 29 aprile alle ore 21.00 L’AGNELLO sarà trasmesso in streaming gratuito grazie a CG Premiere: l’evento è ad accesso limitato, è possibile prenotarsi per partecipare alla diretta streaming da questo indirizzo www.cgentertainment.it/premiere, previa registrazione e fino ad esaurimento delle disponibilità. Per chi non potrà partecipare all’evento in diretta, il film sarà disponibile in qualsiasi momento (DAL 27 APRILE) On Demand o in Dvd da questo link à https://tinyurl.com/f5btjpc

Il film sarà introdotto al pubblico alle ore 21.00 dal regista Mario Piredda e dall’attrice protagonista Nora Stassi su www.cgentertainment.it/premiere e sui canali social di CG Entertainment, gratuitamente e senza limiti di accesso: Facebook, Youtube, Instagram.

IL FILM

LA FORZA E IL CORAGGIO DI UNA RAGAZZA CAPACE DI LOTTARE PER SALVARE UNA FAMIGLIA AL BIVIO. Anita ha 17 anni e vive in Sardegna, insieme a suo padre Jacopo, che è malato e avrebbe bisogno di un trapianto. I tempi d’attesa per la ricerca di un donatore sono troppo lunghi. Jacopo ha un solo fratello, Gaetano; i due non si parlano da anni a causa di un feroce litigio. Con l’aiuto del nonno, ad Anita non resta che tentare di ricucire gli strappi del passato, pur di convincerlo a fare le analisi che potrebbero salvare la vita di suo padre.