Koch Media distribuisce Paramount in 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray e DVD in Italia

Koch Media ha siglato un contratto di licenza per distribuire i titoli cinematografici e televisivi di Paramount in 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray e DVD in Italia a partire dal 1° gennaio 2021.

Stefan Kapelari, Managing Director di Koch Films, ha dichiarato: “Siamo molto felici di questo accordo grazie al quale commercializzeremo i prodotti di Paramount in esclusiva per l’Italia. Forti della nostra lunga esperienza e delle nostre capacità di distribuzione, siamo impazienti di distribuire per conto di Paramount tutti i blockbuster e i titoli della loro rinomata library”.

L’ampio catalogo di Paramount include i franchise di Transformers, Indiana Jones e Mission: Impossible, oltre a grandi classici come la trilogia de Il Padrino e Forrest Gump, insieme a successi recenti come Rocketman, A Quiet Place e Sonic The Hedgehog. Inoltre, l’accordo prevede anche la distribuzione di serie televisive famose in tutto il mondo tra le quali NCIS, Paw Patrol e Star Trek.

Umberto Bettini, Country Manager di Koch Media Italia, ha commentato, “Siamo orgogliosi della fiducia che Paramount ha riposto in noi con l’obiettivo di massimizzare il business home entertainment fisico in Italia. Paramount ha una fantastica line-up ricca di franchise e produzioni originali e grazie a questo accordo sono certo che Koch Media aumenterà indiscutibilmente la sua rilevanza nel mercato italiano.”

“Siamo entusiasti di lavorare con Koch Media per distribuire i nostri contenuti di alto livello in Italia”, ha dichiarato Bob Buchi, President of Worldwide Home Entertainment di Paramount Pictures. “Il team di Koch Media ha l’esperienza e il know-how per aumentare considerevolmente la nostra presenza distribuendo i film e TV show che i fan di tutta Italia amano.”

David Elliott, Senior Vice President, Home Media International per Paramount, continuerà a supervisionare le vendite e la distribuzione dei licenziatari dello studio in Italia e all’estero.