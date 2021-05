La prima immagine ufficiale di Leonardo DiCaprio dal set di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese

Killers of the Flower Moon”, ecco la prima immagine del film Apple Original diretto da Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio.

Ebbene, vi avevamo promesso che vi avremmo puntualmente aggiornato in merito alla nuova opus di Martin Scorsese (The Irishman), ovvero Killers of the Flower Moon, avente per protagonisti i premi Oscar Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, affiancati da Jesse Plemons, su sceneggiatura di Eric Roth (Forrest Gump).

Mantenendo dunque la nostra promessa, vi sveliamo finalmente, a circa un mese di distanza dai primi ciak di Killers of the Flower Moon, scattati lo scorso 19 Aprile in Oklahoma, la prima immagine ufficiale del film suddetto, rilasciata dal canale Instagram nientepopodimeno che da DiCaprio in persona.

DiCaprio, qui ritratto assieme all’attrice Lily Gladstone, come sappiamo, interpreta Ernest Buckhart, ambiguo nipote del serial killer William Hale (De Niro).

A questo punto, attendiamo naturalmente con ansia, prossimamente anche il first look di De Niro.