Killers of the Flower Moon – Sono iniziate le riprese del nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro

Finalmente, dopo essere state più volte rimandate a causa della situazione pandemica mondiale causata, ahinoi, dal COVID-19, sono partiti i primi ciak dell’attesissima, nuova opus di Martin Scorsese (The Irishman), avente per protagonisti i rinomati premi Oscar Leonardo DiCaprio (Revenant) e il grandioso, intramontabile Robert De Niro (Toro scatenato).

In Oklahoma, per lo stratosferico e faraone budget assai cospicuo di 200 milioni di dollari, sono partite lo scorso lunedì, ovvero in data 19 Aprile, in gran segreto e, anticipatamente rispetto al previsto, le riprese per l’appunto di Killers of the Flower Moon, adattamento cinematografico a cura di Eric Roth (Forrest Gump) dell’omonimo romanzo di David Grann (Civiltà perduta).

A darne l’annuncio sorprendente è stato lo stesso Martin Scorsese direttamente dal set, il quale ha rilasciato le testuali parole esaltanti:

“Siamo entusiasti di iniziare finalmente la produzione di ‘Killers of the Flower Moon’ in Oklahoma”, ha detto Scorsese in una nota. “Essere in grado di raccontare questa storia sulla terra in cui si sono svolti questi eventi è incredibilmente importante e fondamentale per permetterci di ritrarre una rappresentazione accurata del tempo e delle persone. Siamo grati ad Apple, all’Oklahoma Film and Music Office e a The Osage Nation, in particolare a tutti i nostri consulenti Osage e consulenti culturali, mentre ci prepariamo per queste riprese. Siamo entusiasti di iniziare a lavorare con il nostro cast e la nostra troupe locali per dare vita a questa storia sullo schermo e immortalare un momento della storia americana che non dovrebbe essere dimenticato”.

Nel cast di Killers of the Flower Moon, oltre ai citati DiCaprio & De Niro, Jesse Plemons, veri nativi americani e tutta una strepitosa compagine di attori più o meno noti e importanti, fra cui Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy, Scott Shepherd, Jason Isbell, and Sturgill Simpson.

Noi di Daruma View Cinema, essendo molto affascinati da questo progetto, avendone già dato in passato succose anticipazioni in esclusiva, passo dopo passo ne seguiremo accuratamente la lavorazione, aggiornandovi continuamente in merito.

Vi ricordiamo inoltre che Killers of the Flower Moon è il primo western, sebbene sui generis, di Scorsese. Il che lo rende ancora più epico ed epocale.