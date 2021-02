Jesse Plemons raggiunge Leonardo DiCaprio e Robert De Niro per Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese

Ebbene, a quanto pare, è tutto pronto per le riprese quasi immediate, previste infatti nell’imminente primavera, di Killers of the Flower Moon, nuova opus di Martin Scorsese.

Dopo i continui ed estenuanti ritardi dovuti all’atroce, incresciosa, ahinoi crescente situazione pandemica infermabile del Covid-19, stando alle testate giornalistiche più eminenti d’oltreoceano, i primi ciak di Killers of the Flower Moon, dopo essere stati puntualmente procrastinati, verranno dati nei mesi a venire. A distanza di circa un anno, quindi, da quelli che furono gli originari piani di Scorsese e della produzione che intendevano girare, per l’appunto, il suddetto film durante la scorsa estate. Intanto, salvo ulteriori complicazioni, Scorsese & company stanno allestendo e rifinendo, anzi, definendo di giorno in giorno il cast della sua attesissima pellicola in questione. Dopo la new entry di Lily Gladstone, stando a quanto scritto da Deadline, Jesse Plemons ha raggiunto i protagonisti, già designati tempi or sono, ovvero Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, di Killers of the Flower Moon.

Lily Gladstone interpreterà la moglie del personaggio incarnato da DiCaprio (Ernest Burkhart), nipote del serial killer William Hale, meschino intrallazzatore e corrotto proprietario di un losco ranch (De Niro). Mentre Plemons interpreterà la parte di un importante agente dell’FBI che indagherà sui macabri e misteriosi omicidi narrati nel film.

Si tratta della seconda collaborazione fra Plemons e Scorsese dopo The Irishman.