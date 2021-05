Io Rimango Qui – Una pellicola on the road che è un inno alla vita – Recensione

Io Rimango Qui: la pellicola diretta da André Erkau, ci porta nella adolescenza di una giovane alle prese con una diagnosi terribile che non ha nessuna intenzione di rinunciare alla vita.

Steffi (Sinje Irslinger), la protagonista di Io Rimango Qui, è una sedicenne come tante prossima al diploma di scuola superiore il cui presente è affollato dalla pianificazione della gita scolastica a Parigi con il fidanzato Fabian (Jonas Holdenrieder) e i suoi compagni e il futuro da poliziotta.

La sua serenità è improvvisamente sconvolta da una diagnosi terribile che accorcia immediatamente il suo orizzonte pieno di sogni e aspettative. Steffi non riesce ad accettare di dover rinunciare a tutto e parte, all’insaputa dei genitori, per un viaggio on the road in compagnia dello scaprestarto Steve (Max Hubacher) alla volta della capitale francese inseguita dai preoccupatissimi genitori.

Cosa funziona in Io Rimango Qui

Tratto da una storia vera, Io Rimango Qui si innesta nel fiorente filone di film per Young Adult, come il recente “Sul più Bello“, che si confrontano con i temi grandi della vita quali la malattia e la morte, che ripiega in una inevitabile riflessione filosofico/esistenziale così cara al pubblico giovanile di tutti i tempi, ma anche l’importanza di cogliere le occasioni della vita che danno valore al presente.

La giovane Steffi imparerà a rendere denso e ricco il presente, consapevole che nessun attimo della vita va sprecato.

Un inno alla vita cinematografico che può rappresentare una buona scelta per un pubblico giovanile attratto da pellicole caratterizzate da sfumature romantiche agrodolci.

Perché non guardare Io Rimango Qui

La pellicola soffre in parte degli evidenti limiti produttivi ma soprattutto di una certa prevedibilità di scrittura che ne fanno un prodotto nella media senza particolari guizzi che lo possano portare fuori dal target specifico per il quale è pensato.

Io Rimango Qui è in uscita nelle sale italiane a partire dal 20 maggio con Notorious Pictures.