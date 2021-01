Io Non Ti Lascio Da Solo – Recensione del romanzo di Gianluca Antoni

A metà fra il thriller psicologico e il romanzo di formazione, Io Non Ti Lascio Da Solo ci porta in un microcosmo in cui si sfaccettano le molte dimensioni del dolore attraverso una carrellata di personaggi terribilmente avvincenti nella loro umanità. In libreria dal 28 gennaio con Salani.

Vincitore del torneo IoScrittore e del premio Romics, Io Non Ti Lascio Da Solo è l’opera dello psicologo e psicoterapeuta Gianluca Antoni già autore de Il peso specifico, edita per Salani nella collana Le stanze di cui sono stati già venduti i diritti cinematografici.

Filo e Rullo due amici molto diversi fra loro caratterialmente ma anche per le diverse esperienze umane ma comunque molto uniti, di quel tipo di amicizia che si ha solo da bambini.

Pagine: 288-Prezzo 15,90 € Dal 28 Gennaio in libreria

Salani – Le Stanze

Il racconto di Gianluca Antoni inizia dal ritrovamento di quei diari che narrano dei mesi precedenti alla scomparsa dei due bambini avvenuta nei boschi alla ricerca dell’amato cane Birillo perso da Paride, il padre di Filo.

L’autore, psicoterapeuta, affronta utilizzando la forma narrativa del thriller psicologico, che a tratti trasmuta nel romanzo di formazione, le molteplici sfaccettature del dolore e del trauma descrivendo personaggi ricchi e profondi dei quali non ci si può non innamorare, pagina dopo pagina.

Nel mio intento, Io Non Ti Lascio Da Solo vuole essere un inno alle fragilità e alle debolezze di ognuno di noi, e di quanto queste, se ben elaborate e gestite, rappresentino i nostri più grandi punti di forza. Gianluca Antoni

Una narrazione che pur con uno stile fresco e leggero non ha paura di dipanare le pieghe del dolore, pur sotto le ceneri della maldicenza popolare e della superficialità. L’opera porta con se tutta l’esperienza professionale del suo autore portano sulle pagine di Io Non Ti Lascio Da Solo un grido di dolore in forma letteraria che riflette nelle diverse forme di elaborazione (e non elaborazione) del lutto che non sempre riescono a trovare una forma costruttiva.

Io Non Ti Lascio Da Solo è una splendida scelta per il lettore giovane e non che porta con sé tutta la maturità artistica e profondità esistenziale del suo autore.