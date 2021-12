Injustice – Recensione del 4K Bluray del Film

Injustice: Tratto dal videogioco di successo Injustice: Gods Among Us’, picchiaduro in cui i supereroi e supercattivi di DC se le danno di santa ragione, il nuovo film animato diretto da Matt Peters, già regista di Justice League Dark, è ora disponibile in versione Combo (4K + Bluray) con Warner Bros. Entertainment Italia.

Quando il suo mondo viene sconvolto dall’ultimo beffardo piano diabolico di Joker, Superman è determinato più che mai a riportare la pace…costi quel che costi. Inizia così una vera tirannia alla quale solo Batman sembra avere la forza di porre fine. I membri della Justice League si dividono, schierandosi a fianco di uno dei due ex alleati in una mortale battaglia per la libertà.

Attraverso il famoso escamotage del multiverso, viviamo in questo film un caotico universo alternativo in cui ogni legame viene messo alla dura prova dove i cattivi e gli eroi non sono poi tanto diversi tra loro.

Basato sull’omonima saga videoludica e tratto dalliomonima graphic novel, Injustice scatena sui nostri schermi una guerra senza precedenti tra i supereroi e i supercattivi della DC Comics.

Un film che mette ancora una volta l’Uomo d’Acciaio contro il Cavaliere Oscuro, ricco di momenti incredibili e morti sorprendenti. Lontano anni luce dalla produzioni in live action è un film cupo, ricco di sangue ma che non dimentica i momenti esilaranti.

Prodotta e distribuita da Warner Bros. Entertainment Italia, l’edizione Combo (4K + Bluray) viene accompagnata da un elegante slipcover di cartone che accompagna la canonica amaray nera degli ultra HD.

Visivamente sia il disco 4K che quello Bluray sono impeccabili. La versione ultra HD è quella di riferimento, superiore per dettaglio, definizione e brillantezza dei colori. In realtà è solo un upscale in 4K, ma la magnificenza dei colori e la pulizia del quadro sono nettamente migliori e se avete un impianto compatibile con l’ultra definizione è sicuramente la scelta da preferire.

Sul versante audio troviamo una traccia 5.1 Dolby Digital per il buon doppiaggio italiano, una codifica più che discreta per guardare il film nella nostra lingua. Se invece volete il meglio dal vostro impianto la potente lingua inglese, disponibile in formato 5.1 DTS HD MA, è sicuramente quello che fa per voi.

Ottimo e abbondante il reparto dei contenuti speciali, in cui spicca una ricca chiacchierata sul film.

Contenuti extra su disco Blu-ray: