InfoComics – La guida definitiva all’iconografia dei fumetti! – Recensione

InfoComics: Edizioni NPE porta in libreria lo splendido volume creato da Baruch B. Norberto, giornalista, designer e infografico, che con il suo lavoro ci ha regalato una preziosa enciclopedia iconografica che racconta la nascita dei protagonisti dei fumetti, il loro sviluppo ma soprattutto quello che ci hanno lasciato come eredità visiva e perché no, culturale.

Una vera e propria enciclopedia creata da un nerd per i nerd, ma anche e soprattutto solo per chi vuole saperne di più. Un compendio dei protagonisti più famosi dell’immaginario fumettistico, dei manga, dell’animazione e dei videogame, raccontati in oltre 100 coloratissime infografiche realizzate per l’occasione.

Da Batman a Wonder Woman, da Iron Man a Thor senza dimenticare Astroboy, del Re dei Manga Osamu Tezuka, fino all’italianissimo Corto Maltese. Ovviamente non manca l’animazione che comprende iconici personaggi come SpongeBob ma anche Totoro di Hayao Miyazaki.

Credeteci sono veramente tantissimi i personaggio all’interno di questo splendido libro, impossibile citarli tutti: Superman, Flash, Lanterna Verde, Spider-Man, Wolverine, Devil, Captain America, gli X-Men, Topolino, Bender, Totoro, Pikachu, Le Super Chicche, Betty Boop, Archie, Mazinga Z, Braccio di Ferro, Adventure Time, Bugs Bunny, Daffy Duck, le Tartarughe Ninja, L’Eternauta e Super Mario.

Ripetiamo questi sono solo alcuni degli oltre 300 personaggi presenti, citati, descritti e caratterizzati in questo compendio concettualmente imperdibile.

La nascita, il presente e il glorioso passato dei protagonisti amati da milioni di persone. Non solo i celebri supereroi Marvel o DC Comics, sulla bocca di tutti al giorno d’oggi, ma anche i protagonisti dei manga e dell’animazione giapponese, del fumetto argentino, della bande dessinée e dei successi internazionali dell’universo televisivo e cinematografico degli ultimi anni.

Opera veramente unica e innovativa nel panorama editoriale, nella quale il lettore può scoprire una prospettiva completamente diversa delle evoluzioni storiche e stilistiche del media e dei suoi creatori.

Tutto quello che c’è da scoprire e sapere sulle loro origini e numerose curiosità, come le influenze che hanno avuto sulla cultura di massa e sulla nascita di altri personaggi.

Come sono nati? Com’è stato scelto il loro nome? Il loro look? I loro loghi e colori? Perché queste creazioni, questi personaggi ci hanno influenzato così tanto? Cosa li ha resi così importanti nelle nostre vite? Queste e altre domande trovano risposta all’interno di InfoComics.

L’autore Baruch B. Norberto, ha creato un piccolo gioiello editoriale, impreziosito da iconografie d’autore realizzate per l’occasione, per raccontare i miti della nostra cultura pop in un modo nuovo e diverso, una sorta di nuovo linguaggio visivo che traccia il volto e i profili dei nostri eroi, nel tentativo, riuscito, di svelarne i segreti e gli aspetti che li hanno resi immortali.

Attenzione abbiamo parlato di linguaggio visivo non a caso, le immagini parlano molto in questo libro. Non è la classica enciclopedia con tante voci e testo. InfoComics è un opera iconica che parla con le immagini e spiega con accurate note quello che viene rappresentato.

Autore

Baruch B. Norberto

Collana

Clouds

Numero in collana16

Formato volume 21×30 cm, cartonato, 104 pgg. colori

ISBN9788836270064

Prezzo €19,90

Tutte le illustrazioni all’interno sono state realizzate dallo stesso autore senza uno stile in particolare e sono tutte di una bellezza iconografica disarmante per ingegno e caratterizzazione. Mostrano fin dal primo sguardo l’importanza dello studio che l’autore ha dedicato alla creazione dell’opera, ma anche come questi personaggi sono entrati nella nostra mente.

Sapevate, ad esempio che per la creazione del mantello di Batman si ispirarono all’invenzione di Leonardo Da Vinci? Oppure che Snorlax dei Pokemon è un omaggio alla sequenza in cui Totoro dorme?

I nostri ricordi visivamente vivisezionati e ricostruiti per donarci la conoscenza delle nostre memorie.

Queste e altre curiosità sono custodite all’interno di InfoComics e delle sue 104 pagine a colori. Un volume di ottimo pregio, cartonato e in formato 21×30 cm.

InfoComics è disponibile nelle librerie fisiche e online dal 4 febbraio edito da Edizioni NPE.