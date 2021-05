Infinity+ – Tutti i film e le serie TV di giugno

Da Tom & Jerry e Judas and the Black Messiah, a Scappa – Get Out e Peppermint – L’angelo della Vendetta. Per le serie TV, in arrivo Katy Keene, la seconda stagione di All American e la terza stagione di The Sinner

CINEMA

Diretto da Tim Story, Tom & Jerry sarà disponibile in Premiere su Infinity+ dal 4 al 17 giugno. Nel film, impreziosito da un cameo di Paolo Bonolis e la partecipazione vocale di Luca Laurenti, la rivalità tra i due iconici protagonisti si riaccende quando Jerry si trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia del “matrimonio del secolo”, costringendo il disperato organizzatore dell’evento ad assumere Tom per sbarazzarsi di lui. La conseguente battaglia tra gatto e topo minaccia di distruggere la sua carriera, il matrimonio e forse l’hotel stesso. Ma presto, sorge un problema ancora più grande: uno staff diabolicamente ambizioso che cospira contro tutti e tre. Tom & Jerry è un’avventura inedita, con una miscela strabiliante di animazione classica e live action, che costringerà gli iconici personaggi a fare l’impensabile… lavorare insieme per salvare la situazione.

Ispirato a eventi realmente accaduti e vincitore di due premi Oscar, Judas and the Black Messiah arriverà in Premiere su Infinity+ dal 18 giugno al 1° luglio. L’informatore dell’FBI William O’Neal, è infiltrato nel partito delle Black Panther dell’Illinois con l’incarico di tenere d’occhio il loro carismatico leader, il Presidente Fred Hampton. Ladro di professione, O’Neal sembra divertirsi a correre il rischio di manipolare sia i suoi compagni che il suo “supervisore”, l’Agente Speciale Roy Mitchell. L’influenza politica di Hampton è in forte ascesa proprio quando incontra e si innamora della sua compagna di rivoluzione Deborah Johnson. Nel frattempo, nella mente di O’Neal prende vita un dilemma: si allineerà alle forze benevole o contribuirà ad affossare Hampton e Le Pantere con ogni mezzo, come comanda il Direttore dell’FBI J. Edgar Hoover? Judas and the Black Messiah è diretto da Shaka King e interpretato dal premio Oscar® Daniel Kaluuya.

È in arrivo su Infinity+ dal 9 giugno Transformers 3, il terzo capitolo dell’omonima saga cinematografica, diretto da Michael Bay. Un misterioso evento del passato della Terra minaccia di dare inizio a una guerra così grande che i Transformers da soli non saranno in grado di salvare il pianeta: Sam Witwicky e gli Autobots devono combattere l’oscurità per difendere il mondo dalla malvagità dei Decepticons. Su Infinity+ è disponibile anche Transformers 4 – L’era dell’estinzione.

The LEGO Movie 2 – Una Nuova Avventura arriverà su Infinity+ dal 13 giugno. Il film, disponibile anche in 4K, riunisce gli eroi di Bricksburg in una nuova avventura per salvare la loro amata città.

Dal 13 giugno sarà disponibile su Infinity+ anche Il Corriere – The Mule (anche in 4K), con Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest e Andy Garcia. Diretto e interpretato da Clint Eastwood, il film è ispirato alla storia vera di Leo Sharp, un veterano di guerra alla soglia dei 90 anni, che diventa un corriere della droga per un cartello messicano.

Con Giampaolo Morelli, Herbert Ballerina e Paolo Ruffini, L’Agenzia dei Bugiardi arriverà su Infinity+ dal 18 giugno. Il seducente Fred, l’esperto di tecnologia Diego e l’apprendista narcolettico Paolo sono i componenti di una diabolica e geniale agenzia che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto è “Meglio una bella bugia che una brutta verità”.

Scritto e diretto da Jordan Peele, Scappa – Get Out è in arrivo su Infinity+ dal 19 giugno. Un giovane afro-americano visita la tenuta di famiglia della sua fidanzata bianca dove si scontra con il vero motivo che si cela dietro l’invito. Ora che Chris e la sua ragazza, Rose, sono arrivati al fatidico incontro con i suoceri, lei lo invita a trascorrere un fine settimana al nord con Missy e Dean. In un primo momento, Chris legge il comportamento eccessivamente accomodante della famiglia, come un tentativo di gestire il loro imbarazzo verso il rapporto interrazziale della figlia; ma con il passare del tempo, fa una serie di scoperte sempre più inquietanti, che lo portano a una verità che non avrebbe mai potuto immaginare.

Interpretato da Jennifer Garner, Peppermint – L’angelo della Vendetta sarà disponibile su Infinity+ dal 21 giugno. Riley North, una moglie felice e una madre modello, assiste impotente all’omicidio del marito e della figlia per mano di alcuni narcotrafficanti. Gli autori del brutale omicidio vengono catturati ma durante il processo, nonostante la sua testimonianza, le accuse vengono fatte cadere e gli assassini liberati grazie all’intervento di un giudice corrotto e di avvocati e poliziotti collusi. Quando Riley decide di vendicarsi, il suo obiettivo non saranno soltanto i carnefici della sua famiglia ma tutto il sistema, dalla giustizia americana ai potenti cartelli della droga.





SERIE TV



La seconda stagione completa di All American sarà disponibile su Infinity+ dal 1° giugno. Ispirata alla vita del giocatore della NFL, Spencer Paysinger, All American è una serie su due famiglie provenienti da mondi completamente diversi, ognuna con le proprie vittorie, sconfitte e battaglie. La prima stagione completa della serie è già disponibile su Infinity+.



Dal 9 giugno arriverà su Infinity+ la terza stagione completa di The Sinner. La terza stagione segue il detective Harry Ambrose, interpretato da Bill Pullman, mentre inizia un’indagine di routine su un tragico incidente d’auto alla periferia di Dorchester, nello stato di New York. Ambrose scopre un crimine nascosto che lo trascina nel caso più pericoloso e inquietante della sua carriera. Su Infinity+ è disponibile anche la seconda stagione completa della serie.



Spin-off della serie di successo Riverdale, la prima stagione completa di Katy Keene è in arrivo su Infinity+ dal 14 giugno. La serie è ambientata cinque anni dopo gli eventi della serie principale e racconta le origini e le battaglie di 4 personaggi della Archie Comics: la futura leggenda della moda Katy Keene, interpretata da Lucy Hale, un’instancabile lavoratrice che sogna di avanzare di grado a Lacy’s e diventare la nuova personal shopper; Josie McCoy, cantautrice in erba di ritorno da un tour con suo padre; Pepper Smith, una it girl che conosce tutte le persone giuste e sogna di aprire una propria Factory à la Andy Warhol; e Jorge Lopez, un aspirante attore di Broadway che di giorno lavora nell’attività di famiglia e di notte si esibisce come drag queen, facendosi chiamare Ginger.