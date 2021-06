In attesa delle vacanze estive, su Infinity+ sono in arrivo film adatti a tutti i gusti: da Godzilla vs. Kong e Locked Down, a Domani è un altro giorno e Rampage – Furia animale. Per le serie TV, in arrivo la quinta e ultima stagione di Blindspot

CINEMA



Dal 2 al 15 luglio sarà disponibile in Premiere su Infinity+ Locked Down, il film diretto da Doug Liman con protagonisti Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor. Proprio quando decidono di separarsi, Linda e Paxton si ritrovano nel bel mezzo della pandemia Covid-19, costretti a vivere insieme nella loro casa londinese, a causa del lockdown obbligatorio. Sorprendentemente, anche se non riescono ad andare d’accordo su nulla, i due trovano una tregua quando Paxton viene assunto dall’azienda di Linda per consegnare delle pietre preziose. In isolamento domestico a causa del lockdown in tutto il Paese, dovendo quindi affrontare emozioni e interazioni che avrebbero preferito evitare, vivendo le proprie vite fuori casa, le cose raggiungono un crescendo che culminerà in una rapina epocale da Harrods.



Diretto da Andrea De Sica e con Alice Pagani e Rocco Fasano, Non mi uccidere arriverà in Premiere su Infinity+ dal 16 al 22 luglio. Mirta ama Robin alla follia, lui le promette che sarà amore eterno. In una notte di luna piena la voglia di trasgredire costa la vita a entrambi. La ragazza però si risveglia e non può che sperare che Robin faccia lo stesso, proprio come le aveva promesso. Ma niente è come prima. Mirta capisce di essersi trasformata in una creatura che per sopravvivere si deve nutrire di carne umana. Ha paura. Braccata da uomini misteriosi, combatte alla disperata ricerca del suo Robin.



Godzilla vs. Kong è in arrivo in Premiere su Infinity+ dal 23 luglio al 5 agosto: i due mitici avversari si affronteranno in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.



Con Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca e Fabrizio Bentivoglio, Croce & Delizia sarà disponibile su Infinity+ dall’11 luglio. Il film racconta di due famiglie, totalmente diverse tra loro, che si ritrovano a trascorrere le vacanze estive insieme. Il motivo è un inaspettato annuncio dei capifamiglia che scardinerà gli equilibri delle due famiglie ma soprattutto quelli dei loro rispettivi primogeniti.

Sarà disponibile su Infinity+ dal 20 luglio il film d’animazione Top Cat e i Gatti Combinaguai: Top Cat dovrà vedersela con il nuovo Capo della Polizia, la cui vera intenzione è quella di prendere possesso dell’intera città, piegandola al suo volere con leggi assurde.

Jason Bateman e l’attrice candidata all’Oscar Rachel McAdams sono i protagonisti della commedia d’azione Game Night – Indovina chi muore stasera?, dal 22 luglio su Infinity+, anche in 4K. Una sera Max e Annie, insieme ad altre coppie con cui si riuniscono settimanalmente per una serata di giochi di società, su proposta del carismatico fratello di Max, per gioco devono risolvere un misterioso delitto, con tanto di criminali e agenti federali improvvisati. Così anche quando Brooks viene rapito, fa tutto parte del gioco… vero? Ma non appena i sei partecipanti super competitivi si apprestano a risolvere il caso in vista della vittoria, scoprono che né il “gioco” – né tantomeno Brooks – sono quel che sembrano. Nel corso di una caotica notte, gli amici si ritrovano sempre più invischiati in situazioni che progressivamente prendono delle pieghe inaspettate. Senza regole, senza punti e senza alcuna idea di chi siano tutti i giocatori, questa partita potrebbe rivelarsi la più divertente in assoluto… o la fine dei giochi.



Dal 22 luglio è in arrivo su Infinity+ anche Succede, l’intenso diario delle emozioni, delle sensazioni, dei sentimenti di Margherita e dei suoi amici, quattro adolescenti che condividono tutto: da un’alba milanese, a un rifugio sul tetto, le sneakers blu, la camicia di jeans, la musica nelle cuffie, la scuola e i primi baci. C’è questo e molto altro in Succede: una storia di amore e amicizia in quel particolare momento della vita che è l’adolescenza, quando ogni evento è di estrema importanza, ogni emozione è assoluta, dove il passato e il futuro non hanno posto, solo il presente esiste e ha importanza.

Con protagonista Dwayne Johnson, Rampage – Furia animale sarà disponibile su Infinity+ dal 24 luglio, anche in 4K. Il primatologo Davis Okoye è un uomo schivo e condivide un legame indissolubile con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente di cui si occupa dalla nascita. Un esperimento genetico scorretto e dai risultati catastrofici trasforma la gentile scimmia in un’enorme creatura furiosa. A peggiorare le cose, ben presto si scopre che altri animali sono stati modificati nello stesso modo. Mentre questi nuovi predatori alfa devastano il Nord America, distruggendo ogni cosa che incontrano lungo il loro cammino, Okoye si allea con uno screditato ingegnere genetico per creare un antidoto, facendosi strada attraverso un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per impedire una catastrofe globale ma per salvare lo spaventoso primate che una volta era suo amico.



La commedia corale diretta da Giuseppe Loconsole, Tu mi nascondi qualcosa, arriverà su Infinity+ dal 26 luglio. I tre protagonisti del film, tutti molto diversi tra loro, hanno una cosa in comune: la ricerca della verità, che raggiungeranno solo dopo una serie di equivoci ed episodi tragicomici. Valeria è un’investigatrice privata distratta che, pedinando la persona sbagliata, rivela a Francesco che la moglie lo tradisce. Alberto è un uomo che in seguito ad un incidente perde la memoria e al cui capezzale si presentano ben due mogli. Linda fa la pornostar, ma il suo compagno Ezio non mostra segni di gelosia finché non inizia a sospettare che lei abbia una relazione con l’attore con cui “lavora” sul set.

Con Marco Giallini e Valerio Mastandrea, Domani è un altro giorno è in arrivo su Infinity+ dal 29 luglio. Nel film, Giuliano e Tommaso, amici da trent’anni, vivranno i quattro giorni più difficili della loro amicizia. Tommaso vive da tempo in Canada e insegna robotica. Giuliano è rimasto a Roma e fa l’attore. Entrambi sono romani “dentro”, seppur con caratteri molto diversi: Giuliano estroverso e pirotecnico, Tommaso riservato e taciturno. Giuliano, l’attore vitalista, seduttore e innamorato della vita è condannato da una diagnosi terminale e, dopo un anno di lotta, ha deciso di non combattere più. Ai due amici di una vita rimane un solo compito, il più arduo, quasi impossibile: dirsi addio. E hanno solo il tempo di un lungo weekend, quattro giorni.





SERIE TV



Dal 10 luglio sarà disponibile su Infinity+ la quinta stagione completa di Superstore che racconta l’esilarante vita degli impiegati di un grande magazzino. Su Infinity+ è disponibile anche la quarta stagione completa.



Dal 27 luglio è in arrivo su Infinity+ la quinta e ultima stagione completa di Blindspot: l’agente dell’FBI Jane Doe, interpretata da Jaimie Alexander, cerca di portare a termine un’ultima missione in cui la posta in gioco è altissima. Su Infinity+ sono disponibili anche la terza e la quarta stagione complete della serie.