Per iniziare l’anno con la giusta dose di cinema e serie tv, Infinity si arricchisce con nuovi titoli: da Mission: Impossible – Fallout a Inception, ma anche Interstellar e Vita da giungla: alla riscossa! Da non perdere le otto stagioni complete de Il Trono di Spade in 4K!

CINEMA



Dal 1° al 7 gennaio sarà disponibile su Infinity Premiere (oltre che in 4K) Scooby!, la più esaltante avventura di Scooby-Doo che rivela come gli amici di sempre, Scooby e Shaggy, si sono incontrati e come si sono uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc. Con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la banda ora dovranno affrontare il mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo.

Con protagonista Samuel L. Jackson e disponibile anche in 4K, Shaft arriverà su Infinity Premiere dall’8 ottobre al 14 gennaio. Quando il suo migliore amico muore in circostanze sospette, l’agente dell’FBI J.J. Shaft chiede aiuto al padre che lo aveva abbandonato 25 anni prima: lo sfrontato detective John Shaft.



Il film d’animazione Superman: Red Son è in arrivo su Infinity Premiere dal 15 al 21 gennaio. Basato sul fumetto scritto da Mark Millar, il film racconta cosa sarebbe successo se la navicella del piccolo Kal-El fosse atterrata in Unione Sovietica anziché negli Stati Uniti.



Disponibile anche in 4K e interpretato da Rebel Wilson, Liam Hemsworth e Adam DeVine, Non è romantico? è in arrivo su Infinity Premiere dal 22 al 28 gennaio. Natalie è un’architetta di New York che lavora sodo, ma senza successo, per farsi notare dai suoi superiori. Dopo un colpo in testa che le fa perdere i sensi, Natalie, che in amore è un’inguaribile cinica, si risveglia e scopre che la sua vita si è trasformata nel suo peggior incubo: una commedia romantica di cui è la protagonista femminile.



Happy Halloween, Scooby-Doo! sarà disponibile su Infinity Premiere dal 29 gennaio al 4 febbraio. La festa preferita di Scooby-Doo e Shaggy è alle porte! Con mostri finti e caramelle in abbondanza, Halloween è il paradiso per questi buongustai affamati che vanno di porta in porta. Ma quest’anno la loro dolce festività si inacidisce quando le zucche del quartiere vengono infettate da una melma tossica, creando lanterne volanti e una zucca gigante che schiaccia tutto ciò che si trova sul suo cammino. Toccherà a Scooby-Doo e ai suoi amici risolvere questo mistero di proporzioni gigantesche e salvare Crystal Cove!



Tartarughe Ninja e Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra saranno disponibili su Infinity dal 1° gennaio. I due film, che raccontano le avventure di Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo, hanno segnato il riavvio della serie cinematografica basata sui celebri fumetti delle “Tartarughe Ninja” di Kevin Eastman e Peter Laird.

Dal 2 gennaio sarà disponibile su Infinity Motherless Brooklyn – I segreti di una città (già disponibile in 4K), la trasposizione cinematografica del romanzo di Jonathan Lethem “Brooklyn senza madre” ma ambientata negli anni ‘50, un’epoca di grandi cambiamenti a New York. Scritto, diretto e interpretato da Edward Norton, il film segue le vicende di Lionel Essrog, un solitario detective privato afflitto dalla sindrome di Tourette, che si avventura a risolvere l’omicidio del suo mentore e unico amico, Frank Minna, interpretato da Bruce Willis.

Con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, 10 Giorni senza mamma sarà disponibile su Infinity dall’8 gennaio. Il film racconta cosa succede se una mamma sempre presente decide di partire per dieci giorni lasciando i tre figli con un papà fino ad allora praticamente assente. Una sequela di disastrosi ed esilaranti eventi travolgerà Carlo, obbligato a fare il “mammo” a tempo pieno.



Mission: Impossible – Fallout sarà disponibile su Infinity dal 12 gennaio: Ethan Hunt e il suo team IMF, insieme ad alcuni alleati, si ritrovano in una corsa contro il tempo dopo una missione fallita. Su Infinity sono disponibili anche gli altri cinque capitoli della saga: Mission: Impossible, Mission: Impossible II, Mission: Impossible III, Mission: Impossible – Protocollo fantasma e Mission: Impossible – Rogue Nation.

Diretto da Christopher Nolan e con protagonista Leonardo DiCaprio, Inception è un’avventura fantascientifica intorno al globo e nel mondo dei sogni che sarà disponibile su Infinity dal 15 al 21 gennaio. Dom Cobb è il migliore nell’estrarre preziosi segreti dal subconscio delle persone durante lo stato onirico, quando la mente è maggiormente vulnerabile. Le sue competenze in questo campo lo hanno reso un professionista molto richiesto nel mondo dello spionaggio industriale ma anche un ricercato, facendogli perdere tutto ciò che ha amato. Ora potrebbe avere una seconda possibilità, ma dovrà realizzare l’impossibile: un’inception, ovvero impiantare un’idea invece di rubarne una.



Dal 16 gennaio arriverà su Infinity Blu Profondo 3. La biologa marina Emma Collins e il suo equipaggio hanno allestito un laboratorio in mezzo all’oceano dove stanno osservando la prima area di accoppiamento conosciuta del grande squalo bianco. Sfortunatamente, anche gli squali toro “modificati” presenti nel secondo capitolo sono lì con il loro obiettivo evolutivo: l’incrocio con i più grandi e veloci squali bianchi. Emma e il suo equipaggio restano bloccati a pochi metri sopra l’oceano, intrappolati tra i predatori sopra e sotto l’acqua.



Con protagonista Reese Witherspoon, 40 sono i nuovi 20 è in arrivo su Infinity dal 27 gennaio. Alice è appena stata lasciata dal marito e si è trasferita a Los Angeles con le due figlie. La sera del suo quarantesimo compleanno incontra un ragazzo molto più giovane di lei che le farà riscoprire cose ormai dimenticate: l’innamoramento, le feste… e la libertà che non provava da tempo. La situazione si complica quando all’improvviso il suo ex marito decide di fare marcia indietro e le chiede di tornare insieme. Ora Alice deve scegliere tra la famiglia che ha sempre voluto e una nuova travolgente storia d’amore.



Interstellar, con il premio Oscar Matthew McConaughey, il premio Oscar Anne Hathaway, la candidata all’Oscar Jessica Chastain, il premio Oscar Michael Caine e diretto da Christopher Nolan, sarà disponibile su Infinity dal 29 gennaio al 4 febbraio. Quando i nostri giorni sulla Terra stanno per giungere al termine, un team di esploratori dà il via alla missione più importante nella storia dell’uomo: un viaggio attraverso la galassia per scoprire se la razza umana potrà avere un futuro tra le stelle.

Dal 30 gennaio arriverà su Infinity il film d’animazione Vita da giungla: alla riscossa!. Maurice ha tutto di un pinguino… ma in lui si nasconde una tigre! Il pinguino, allevato da una tigre e tutt’altro che maldestro, è diventato un campione di Kung Fu. Con i suoi amici, Maurice conta di rimettere ordine e giustizia nella foresta, come sua madre ha fatto prima di lui. Ma Igor, un diabolico koala accompagnato dai suoi babbuini mercenari e non troppo intelligenti, ha in mente di distruggerla…

SERIE TV



Sarà disponibile dall’8 gennaio la sesta stagione completa di The Flash, andandosi ad aggiungere alle prime cinque stagioni complete. La serie segue le vicende di Barry Allen, un assistente del dipartimento di polizia di Central City. Colpito da un fulmine durante un temporale generatosi dall’esplosione di un acceleratore di particelle, Barry si risveglia dopo essere stato in coma per 9 mesi, e impara rapidamente che può muoversi a velocità straordinarie, ma anche che ci sono altri “metaumani” creati dall’esplosione.



Le otto stagioni complete de Il Trono di Spade saranno disponibili su Infinity in 4K dall’11 gennaio. Basata sulla saga fantasy “Cronache del ghiaccio e del fuoco” di George R. R. Martin, la serie vede le nobili famiglie dei Sette Regni entrare in guerra, l’una con l’altra, per il controllo del Trono di Spade in una serie di episodi scanditi da intrighi di corte, lotte politiche, tradimenti, accordi segreti, ricatti, regicidi, passioni e complotti.



Dal 12 gennaio arriverà su Infinity la settima stagione completa di The Goldbergs. Ambientata negli anni Ottanta, la serie racconta le vicende di tre fratelli e della loro colorata e amorevole famiglia. Su Infinity sono già disponibili la quinta e la sesta stagione complete.



La seconda stagione di Prodigal Son è in arrivo su Infinity dal 26 gennaio con un episodio a settimana, andandosi ad aggiungere alla prima stagione già disponibile su Infinity. La serie segue le vicende di Malcolm Bright, uno psicologo criminale che utilizza il suo genio contorto per entrare nella mente degli assassini e aiutare il dipartimento di polizia di New York a risolvere casi. La miglior risorsa di Bright nella risoluzione dei crimini è il suo caro e vecchio padre, l’omicida ma stranamente affettuoso Martin Whitly, un noto serial killer che ha tolto la vita a più di 20 persone, alle cui competenze dovrà a malincuore fare appello.