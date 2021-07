Infinity+ – Un agosto ricco di novità tra film e Serie

Infinity+ tiene compagnia al pubblico anche durante le vacanze con tanti nuovi titoli: da Lasciali Parlare con Meryl Streep a Quelli che mi vogliono morto con Angelina Jolie, oltre a Serenity – L’Isola dell’Inganno con Matthew McConaughey e Anne Hathaway e Scappo a casa con Aldo Baglio. In arrivo anche la terza stagione della pluripremiata serie Schitt’s Creek e la seconda stagione di Roswell, New Mexico.

CINEMA

Lasciali Parlare, il film diretto da Steven Soderbergh con protagonista Meryl Streep, sarà disponibile in Premiere su Infinity+ dal 6 al 12 agosto. La scrittrice Alice Hughes, vincitrice del Premio Pulitzer, è stata invitata in Inghilterra per ritirare un altro prestigioso premio letterario. Ma ha paura di volare: decide così di fare il viaggio in nave e di invitare le sue due migliori amiche del college, Roberta e Susan, oltre a farsi accompagnare dal suo amato nipote Tyler, per assisterle durante la crociera. La nuova agente di Alice, Karen, con l’obiettivo di carpire dettagli sul manoscritto attualmente in lavorazione della sua cliente, si intrufola sulla nave, approcciando Tyler per avere informazioni su come avvicinare al meglio la zia.

Tyler però finisce per innamorarsi di Karen, così Alice e le sue amiche vengono lasciate a sé stesse. Roberta nutre del risentimento verso Alice, perché si è riconosciuta nelle vicende raccontate nel suo libro più celebre, rovinandole la vita; al contrario Alice nega ogni responsabilità e cerca di salvare la loro sacra amicizia di un tempo, mentre Susan si sforza di aiutarle a riconciliarsi. Mentre Alice si impegna a completare il suo tanto atteso manoscritto e mantiene la sua vita personale avvolta nel mistero, le donne intraprendono un viaggio di una settimana pieno di ricordi, risentimenti e battute.

Con protagonista l’attrice premio Oscar Angelina Jolie, il thriller Quelli che mi vogliono morto arriverà in Premiere su Infinity+ dal 13 al 19 agosto e dal 27 agosto al 2 settembre. Nel film, Hannah, un’esperta pompiere paracadutista ancora scossa per non essere riuscita a salvare tre vite da un incendio, incontra un ragazzino di dodici anni traumatizzato e senza nessuno a cui rivolgersi. Il film è diretto dal candidato all’Oscar Taylor Sheridan e interpretato da Nicholas Hoult, Finn Little, Aiden Gillen, Medina Senghore, Tyler Perry, Jake Weber e Jon Bernthal.

Dal 20 al 26 agosto è in arrivo in Premiere su Infinity+ Godzilla vs. Kong, in cui i due mitici avversari si affronteranno in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

Diretto da Alex Ranarivelo e interpretato da Shane Graham e Ludacris, The Ride arriverà su Infinity+ dal 1° agosto. Il film racconta la storia di un campione di BMX che ha superato un’infanzia violenta grazie all’amore e alle lezioni di vita della sua famiglia adottiva.

Dal 10 agosto sarà disponibile su Infinity+ il film Instant Family, ispirato a una storia vera. Pete (Mark Wahlberg) ed Ellie (Rose Byrne) prendono la decisione di adottare dei bambini, ma la loro decisione sarà difficile da affrontare: i nuovi arrivati sono tre ragazzini scatenati.

Dal regista Steven Spielberg, è in arrivo su Infinity+ dal 13 agosto (oltre che in 4K) l’avventura di fantascienza Ready Player One, tratta dall’omonimo best seller di Ernest Cline. Il film è ambientato nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos. Ma le persone hanno trovato la salvezza in OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday. A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in eredità a colui che per primo troverà un Easter Egg nascosto da qualche parte all’interno di OASIS, dando il via a una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.

Dal regista e sceneggiatore candidato all’Oscar Steven Knight, arriverà su Infinity+ dal 14 agosto Serenity – L’Isola dell’Inganno, un thriller mozzafiato che gira intorno a un triangolo amoroso e una verità nascosta, interpretato dai premi Oscar Matthew McConaughey e Anne Hathaway. Serenity – L’Isola dell’Inganno è la misteriosa storia del capitano Baker Dill, un uomo che si è lasciato alle spalle il passato trasferendosi in una bellissima isola tropicale e iniziando una nuova vita. La sua tranquilla esistenza viene nuovamente sconvolta quando ricompare l’ex moglie, mai dimenticata, con una terribile richiesta d’aiuto: uccidere il suo violento e sadico marito. Il capitano Dill dovrà fare i conti con attrazioni e segreti sepolti e con una verità tutta da scoprire.

Con protagonista Aldo Baglio, Scappo a Casa è in arrivo su Infinity+ dal 22 agosto. Per Michele, quel che conta è apparire: far colpo sulle belle donne, guidare macchine di lusso e curare maniacalmente il proprio aspetto esteriore e la propria energia psicofisica. La sua vita superficiale lo rende solo, concentrato su se stesso e intollerante verso qualsiasi forma di diversità. Ma il destino ha in mente una vendetta diabolica e spassosissima: quando Michele andrà a Budapest per lavoro, sarà vittima di alcuni incidenti tragicomici da cui scaturiranno incontri bizzarri, avventure impreviste e fughe rocambolesche destinate a stravolgere la sua vita per sempre.

Gerard Butler torna a vestire i panni dell’agente dei servizi segreti Mike Banning nel film Attacco al Potere 3 – Angel Has Fallen, disponibile su Infinity+ dal 28 agosto. Il terzo film dell’adrenalinico franchise prende una svolta inaspettata: sarà Banning a trovarsi in fuga e braccato dalla polizia, accusato di essere un nemico dello Stato e l’autore di un tentativo di omicidio ai danni del Presidente degli Stati Uniti, interpretato dal Premio Oscar® Morgan Freeman. Ad aiutarlo a scagionarsi troverà al suo fianco il padre, interpretato da Nick Nolte.

In arrivo su Infinity+ dal 28 agosto anche Shazam!, disponibile anche in 4K, che racconta la storia del quattordicenne Billy Batson, a cui basta pronunciare la parola SHAZAM! per trasformarsi in una versione adulta e muscolosa di se stesso: il supereroe Shazam. Essendo ancora un ragazzino, Shazam si diverte a testare i suoi poteri ma dovrà imparare presto a dominarli per combattere le forze del male. Il nome Shazam è un acronimo delle iniziali di alcuni eroi immortali dell’Antica Grecia dai quali il supereroe eredita le caratteristiche: la saggezza di Salomone, la forza di Hercules, la resistenza di Atlante, la potenza di Zeus, il coraggio di Achille e la velocità di Mercurio.

Dal 28 agosto arriverà su Infinity+ anche La Llorona – Le Lacrime del Male, disponibile anche in 4K. Ambientato a Los Angeles negli anni ‘70, il film racconta la maledizione della Llorona, la donna che piange, un’apparizione terrificante, intrappolata tra il Paradiso e l’Inferno, colpevole di aver annegato i figli in preda a un raptus di rabbia e gelosia, per poi gettarsi nello stesso fiume disperata e piangente. Ora le sue lacrime sono eterne e letali, e coloro che sentono di notte il suo richiamo mortale sono condannati.

SERIE TV



La seconda stagione completa di Roswell, New Mexico, basata sulla serie di libri Roswell High, arriverà su Infinity+ dal 1° agosto. Romantica ed emozionante, Roswell, New Mexico è una storia d’amore, ambientata in una piccola cittadina infestata dagli alieni, che narra di persone che si sentono estranee nel proprio mondo, per diversi motivi: nella propria comunità, nella società o persino a Roswell. La prima stagione completa della serie è già disponibile su Infinity+.



La terza stagione completa di Schitt’s Creek è in arrivo su Infinity+ dal 26 agosto, andandosi ad aggiungere alla prima e alla seconda stagione (disponibile dal 29 luglio) complete della serie. Quando il ricco magnate di video store, Johnny Rose (Eugene Levy), sua moglie Moira – ex star di soap opera – (Catherine O’Hara) e i loro due figli – l’hipster David (Daniel Levy) e la mondana Alexis (Annie Murphy) – si ritrovano improvvisamente al verde, sono costretti a vivere in una piccola e deprimente città che avevano comprato per gioco. Abbandonata la loro vita agiata, devono affrontare la loro nuova situazione e scoprire cosa significhi essere una famiglia nella loro nuova casa: la cittadina di Schitt’s Creek.