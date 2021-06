In famiglia all’Improvviso: combattiamo insieme a Luca Ward contro il tumore al polmone

Un’emergenza sanitaria può crearne di nuove? Decisamente sì, il Covid 19 non ha solo messo in pausa, o cancellato del tutto, le nostre vite, ma ne ha rovinate di nuove perché ha arrestato e peggiorato di molto il mondo delle cure oncologiche, in particolare quello dedicato al tumore al polmone, come ci racconta “In famiglia all’improvviso”.

Questo Audiolibro, promosso da MSD Italia con il patrocinio di Salute Donna Onlus, Salute Uomo Onlus e WALCE – Women Against Lung Cancer in Europe Onlus, nasce da una trasformazione della web serie scritta e diretta da Christian Marazziti.

Un’opera che può vantare la narrazione di uno dei doppiatori italiani più famosi e talentuosi della sua generazione, ossia Luca Ward. Ma la voce ufficiale di Russell Crowe e Keanu Reeves ha partecipato alla sua iniziativa non soltanto per la bravura che da sempre lo accompagnano, ma anche perché purtroppo è stato colpito in qualche modo da tutta questa vicenda. Sua figlia Luna, classe 2009, è affetta dalla sindrome di Marfan, una rara malattia genetica che, nel suo caso, incide soprattutto sull’apparato scheletrico. Per curarla c’è bisogno di un corsetto speciale che la famiglia Ward ha sempre fatto periodicamente applicare a Lione, ma con la pandemia non è stato possibile andare in Francia, così la curvatura della schiena ha subito un serio aggravamento.

Parole quelle di Luca Ward che non vogliono certo mettere in secondo piano la gravità della questione Covid, evidenziando che lui stesso ha perso quattro amici sani per colpa di quel virus (e immaginiamo si stesse riferendo anche a Claudio Sorrentino ed Ernesto Brancucci, due grandi doppiatori da poco scomparsi proprio per questo motivo) ma che non è ammissibile fermare davvero tutto, dimenticandosi di tante altre serie problematiche, anche perché queste malattie non si fermano di certo.

L’anteprima dell’audiolibro che abbiamo visionato nel corso della conferenza stampa dello scorso giovedì 27 maggio racconta l’importanza della comunità, perché nessun uomo è un’isola e quindi bisogna essere uniti per sconfiggere il tumore al polmone, che ogni anno colpisce sempre più persone, anche coloro che non hanno mai messo in bocca una sigaretta. Oltre all’audiolibro “In famiglia all’improvviso – Combattiamo insieme il tumore del polmone” ha realizzato anche un podcast, con le voci dell’attore Emanuel Caserio, gli attori e conduttori radiofonici Andrea Dianetti e Margherita Zanatta, e della cantante e attrice Paola Iezzi (del duo Paola&Chiara) oltre al vissuto di quattro pazienti, Paoletta, Daniela, Giuseppe e Stefano, oltre a due podcast strettamente informativi con la presenza di Annamaria Mancuso (Presidente di Salute Donna Onlus e Salute Uomo Onlus) e di Silvia Novello, Professore Ordinario di Oncologia Medica, Università degli Studi di Torino e Presidente WALCE.

Tutti i dettagli del progetto a questo link: https://www.infamigliaallimprovviso.it/laudiolibro-e-il-podcast/

Si ringrazia Patrizia Simonetti per Pro Format Comunicazione per averci fatto partecipare a questo evento multimediale.