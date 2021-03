Il Mio Corpo vi Seppellirà -Giovanni La Pàrola realizza un coraggioso western postmoderno – Recensione

Il Mio Corpo vi Seppellirà: Arriva direttamente in digitale il film diretto da Giovanni La Pàrola, disponibile sulle piattaforme on demand a partire dal 12 marzo (Chili, Amazon, Google Play, Apple iTunes, Rakuten TV, Timvision, Infinity).

1860. Garibaldi libera la Sicilia e la consegna a Vittorio Emanuele II, ma i conflitti tra i soldati borbonici e le truppe piemontesi non sono ancora terminati. Tra questi due fuochi si muovono le Drude, quattro spietate brigantesse che vogliono un mondo più giusto e sono disposte a tutto pur di vendicarsi degli uomini che hanno rovinato le loro vite.

Che cosa funziona in Il Mio Corpo vi Seppellirà

Giovanni La Pàrola ha realizzato Il Mio Corpo vi Seppellirà partendo da un’ idea coraggiosa e originale: girare un western, ambientato nella Sicilia del 1860, che ha come protagoniste quattro spietate brigantesse.

Un’operazione unica nel suo genere che mescola sapientemente ironia, violenza e azione. I dialoghi sono scritti in dialetto siciliano e la struttura è particolarissima. Vi sono continui salti temporali e spaziali e le diverse linee narrative si intrecciano in maniera sorprendente.

Insomma, una pellicola a dir poco singolare che non può fare a meno di ricordare i film di Quentin Tarantino da Django Unchained a The Hateful Eight, per l’originale rielaborazione del genere western, fino a Kill Bill citato attraverso la benda sull’ occhio di una delle protagoniste eloquente rimando al personaggio tarantiniano di Elle Driver. Di Kill Bill La Pàrola riprende inoltre la figura della donna guerriera e il tema della vendetta.

Perchè non guardar Il Mio Corpo vi Seppellirà

La pecca indiscussa del film è quella che accomuna molto cinema postmoderno: la mancanza di profondità. La Pàrola, infatti, ci regala un tripudio di immagini affascinanti e violente ma non ci permette di empatizzare con le quattro brigantesse di cui sappiamo pochissimo e di cui scopriamo i fantasmi, i conflitti e i desideri solo molto avanti nella narrazione.

