Il meglio deve ancora venire ora in DVD e Bluray

Come si può far ridere con il lutto? Come ci si accosta al senso di perdita e lo si tratta in forma di finzione rifiutando di utilizzare le armi del dramma? Autori di commedie, Alexandre de la Patellière e Matthieu Delaporte hanno sempre cercato di irrorare i loro progetti con le loro esperienze personali, consapevoli che spesso è più giusto prendersi gioco di se stessi, delle proprie traversie e del proprio ambiente, per riuscire a commuovere.

Il meglio deve ancora venire è un film sull’amicizia e la morte, ma è soprattutto, una buffa celebrazione della vita, con tutto quello che ha di crudelmente ironico e di terribilmente bello. I due registi avevano il desiderio antico di riunire e filmare due magnifici attori, Fabrice Luchini e Patrick Bruel. Al di là del piacere di elaborare una partitura per questi due grandi solisti, c’era l’ambizione di mettere insieme due energie contrarie che creassero d’acchito un concerto a due voci di ampiezza estrema: dalla musica classica a quella barocca, passando per il punk, poiché al di là del loro statuto, i due attori non hanno altri limiti se non la loro libertà. Leggi la recensione del film.

SINOSSI

Un inno all’amicizia che diverte e commuove. Fabrice Luchini e Patrick Bruel sono due grandi amici di vecchia data, dai caratteri decisamente diversi. A seguito di un colossale malinteso entrambi si convincono che l’altro abbia una grave malattia: decidono così di riprendersi il tempo perduto e godersi insieme i giorni che verranno, tra i ricordi del passato e nuove avventure che lasceranno un segno profondo.

