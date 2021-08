Il Grande Gatsby diventa un fumetto di Fred Fordham e Aya Morton

Dal 26 Agosto arriva in libreria con Tunué, nella collana Prospero Book, il primo graphic novel tratto dal classico di Francis Scott Fitzgerald, Il Grande Gatsby.

Uno dei romanzi più affascinanti della letteratura dei primi del ‘900 diventa un fumetto con la prefazione di Blake Hazard, pronipote dello scrittore, che approfondisce la scelta e il lavoro del team creativo.

Un romanzo, e un graphic novel, che parla di amore, di ambizione e di successo e allo stesso tempo di disillusione, crudeltà e della fine dei sogni giovanili. Fitzgerald, raccontando gli anni ’20, regala un’immagine della società che, nonostante il trascorrere degli anni e i cambiamenti, è rimasta incurante dei sentimenti altrui.

Dopo la prima pubblicazione nel 1925, due trasposizioni teatrali e quattro cinematografiche, Tunué dal 26 agosto porta in Italia il primo adattamento a fumetti de Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald a cura di Fred Fordham e Aya Morton.

IL GRANDE GATSBY

Tunué

Collana Prospero Book Cm 17×24

pp. 208 a colori, cartonato Euro 19,90

ISBN 9788867904334

Traduzione Diego Bertelli

IL LIBRO

Il Grande Gatsby, il racconto per eccellenza dell’era del jazz, rappresenta il risultato supremo della carriera di Fitzgerald ed è un vero classico della letteratura del XX secolo. La storia del misteriosamente ricco Gatsby e del suo amore per la bella Daisy è squisitamente catturata in questa edizione incantevole e unica. Jay Gatsby, Nick Carraway, Daisy Buchanan e il resto del cast sono catturati in illustrazioni vivide ed evocative dell’artista Aya Morton.

GLI AUTORI

IL LIBRO

Il Grande Gatsby, il racconto per eccellenza dell’era del jazz, rappresenta il risultato supremo della carriera di Fitzgerald ed è un vero classico della letteratura del XX secolo. La storia del misteriosamente ricco Gatsby e del suo amore per la bella Daisy è squisitamente catturata in questa edizione incantevole e unica. Jay Gatsby, Nick Carraway, Daisy Buchanan e il resto del cast sono catturati in illustrazioni vivide ed evocative dell’artista Aya Morton.

Fred Fordham, nato nel 1985 è cresciuto nel nord di Londra. Ha studiato politica e filosofia alla Sussex University. Ha scritto e illustrato varie pubblicazioni tra cui l’adattamento a fumetti di To Kill a Mockingbird di Harper Lee, il graphic novel di debutto di Philip Pullman Le avventure di John Blake: Mystery of the Ghost Ship.

Aya Morton, è illustratrice di His Dream of the Skyland, il primo libro di una trilogia scritta da Anne Opotowsky, e ha lavorato come artista freelance a Londra e Portland, Oregon, dove ora vive con suo marito e due figli. I suoi lavori sono stati presentati nel libro Comics Art di Paul Gravett, esposti alla London House of Illustration e ha ricevuto l’Award of Excellence da Communication Arts e una menzione d’onore da 3×3 Illustration Annual.