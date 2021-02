Il Caso Pantani – L’Omicidio di un Campione da oggi in DVD e Blu-Ray

A seguito dello straordinario successo ottenuto nei tre giorni di programmazione al cinema lo scorso ottobre, Mr Arkadin Film e Koch Media, azienda leader nella produzione e nella distribuzione di prodotti per l’intrattenimento digitale, sono fieri di annunciare che Il Caso Pantani – L’Omicidio di un Campione di Domenico Ciolfi, è disponibile da oggi, 11 febbraio 2021, in DVD e Blu-Ray. L’edizione in DVD sarà disponibile in esclusiva solo su IBS.it e Feltrinelli in edizione deluxe e limitata.

A 17 anni dalla scomparsa del Pirata, finalmente un film racconta la sua storia. Il Caso Pantani – L’Omicidio di un Campione, che vede nel cast principale Marco Palvetti, Brenno Placido, Fabrizio Rongione, e Francesco Pannofino è un noir contemporaneo, un thriller, ma anche un film d’inchiesta, un biopic, un film drammatico. Una ricostruzione accurata e avvincente della vita del campione romagnolo che svelerà particolari inediti sulla sua morte.

Marco Pantani è stato ucciso due volte: a Madonna di Campiglio, vittima della criminalità organizzata e di una provetta manipolata, e a Rimini, cinque anni dopo, dove verrà trovato solo, disteso a terra, senza vita, il giorno di San Valentino.

È il racconto di Marco e delle tre fasi della sua breve vita: tre anime, tre interpreti, un solo uomo. Il Caso Pantani – L’Omicidio di un Campione è la storia di un atleta che è diventato un mito. Un mito che è stato distrutto. Una vittima che non ha ancora avuto giustizia. È la storia di un uomo appassionato e tenace e delle sue contraddizioni. Una storia che merita di essere raccontata.

“Il Caso Pantani è il racconto di un uomo e del suo dramma interiore, che svela le contraddizioni e l’ipocrisia della società contemporanea.” ha dichiarato il regista del film, Domenico Ciolfi. “L’indagine che il film intende portare avanti è anche e soprattutto intima, sulla personalità e sulle emozioni di un uomo eletto a mito. Si tratta forse del film più documentato scritto sulla figura del Pirata durante gli ultimi anni che vanno dal 5 giugno del 1999 a Madonna di Campiglio fino alla tragedia di Rimini, il 14 febbraio di cinque anni dopo.”

Entrambe le edizioni in DVD e Blu-Ray de Il Caso Pantani – L’Omicidio di un Campione , contengono un booklet esclusivo da 12 pagine e numerosi contenuti extra, tra i quali:

